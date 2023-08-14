花旗已撤台在內八個消金市場 未來深耕台企金

花旗集團今（14）日宣布，已成功完成將其台灣消費金融業務出售並移轉至星展銀行。花旗於2022年宣布此交易案，交易協議包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及消費者信用貸款業務，以及近三千名花旗員工的移轉。

花旗在台灣的企業機構客戶業務不包括在此次交易範圍，花旗仍將專注於為所有企業機構客戶在台灣、亞太區域及全球市場，提供服務。

作為全球策略調整的一部份，花旗宣布退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥等14個市場的消費金融業務，並已於九個市場簽署交易協議，完成其中八個市場的消金業務出售，包括澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南，和此次的台灣。花旗預計於下半年完成印尼消費金融業務的出售，而先前宣布花旗於中國和韓國的消費金融業務的關閉，以及在俄羅斯整體業務的縮減皆持續進行中；花旗還宣布將尋求其在墨西哥的消費金融、小型企業和中型市場金融業務的首次公開募股，並計劃根據市場情形於2023年下半年重啟波蘭消金業務的退出程序。

花旗集團亞太區執行長 Peter Babej 表示：「完成台灣消金業務的出售後，花旗將持續致力於發展引領市場的企業機構金融業務；運用花旗的全球網絡和產品，支持客戶在台灣及亞太區域市場的營運。」

花旗集團負責全球擬出售消金業務部門執行長Titi Cole表示：「我們衷心感謝前員工對客戶的堅定承諾，並相信他們將在星展銀行擁有美好的未來。我們在執行花旗的策略上已有重大的進展，完成這項交易是精簡集團組織重要的一步。」

花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示：「此次出售對我們的客戶和消費金融員工而言是一個正向的結果。我們感謝消費金融員工多年來的貢獻，並期待他們在星展銀行的職涯達成許多成就。