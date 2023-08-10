免掏現鈔！三大利多來了 今年非現金支付額挑戰7兆元

遠距、外送、電子支付商機爆發，2023年國人非現金支付交易額有機會挑戰7兆元，其中光刷卡消費可望達4兆元大關，均同步挑戰史上新高。

據金管會統計，今年上半年國人非現金支付交易額3.63兆元（其中含信用卡2.1兆元），已達全年6兆元目標的六成，銀行局副局長林志吉說，若下半年依此成長速度，對2023年交易額上探7兆元是樂觀看待。

林志吉說，對2023年非現金支付消費「正向樂觀」看待，主要是有三大措施可擴大民眾使用電子支付場域和業務，一、電子支付跨機構共用平台功能逐步上線，從轉帳、繳稅費後，7月起電子支付跨店消費也會上路，料會提升消費支付。

二、專營電支機構擬發實體Debit卡（指帳戶有多少錢、刷多少錢），讓沒有信用卡的民眾可透過Debit卡做儲值消費。已有一家電支申請，另四家正規劃中。

官員說，如街口支付app目前只能掃碼付款，但有些商家是「感應式」或是刷卡付款，若納入實體卡片，可讓民眾也能到這些商家做消費。

三、電支業跟境外機構合作可做國外小額匯兌及海外支付，如民眾赴國外旅遊時，可透過電支儲值消費，或是透過電支轉帳到海外。

金管會是在2021年3月宣布非現金支付的三年計畫，訂定2023年底非現金支付交易筆數要成長50%，從52.21億筆達到78.32億筆、交易總額是6兆元。金管會正評估2024年3月再做目標重新檢討。

林志吉說，以2023年上半年非現金支付交易筆數31.33億筆、交易額3.63兆元來看，各是今年底78.32億筆、6兆元目標的四成和六成，顯示交易額目標達成率提前、但筆數略為落後。

他說，金額增加多、但筆數卻未同比成長，可能是民眾用電支帳戶或第三方支付綁卡或帳戶時，僅計入儲值的那一筆，後面消費筆數就不計，或是如悠遊卡使用月票，每次支付時、筆數也不計入所致，這部分會再釐清計算方式。

據數據顯示，非現金支付額中，主要仍以刷卡、ATM轉帳占了8成為大宗。據統計，今年6月刷卡5281億元、累計上半年刷卡款達2.1兆元，同步改寫史上新高，林志吉說，6月有繳稅款推升刷卡額，全年上探四兆元也是樂觀看待。