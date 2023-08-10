夜間是詐騙高峰 元大銀宣布午夜至清晨6點暫停行動支付

夜間向來是行動交易詐騙高峰期，對此元大銀行再祭出打詐新措施，啟動線上「夜間暫停交易」與「額度調降設定」功能，強化帳戶應用安全性、降低遭詐騙風險，其中夜間暫停交易，一經設定，每日0點至6點即無法使用帳戶連結支付服務的儲值、消費、提領等交易，來強化夜間阻詐效果。

根據金管會電子支付統計數據顯示，截至2023年4月份為止，電子支付帳戶總使用人數已近2400萬人，但人數成長的同時，近年來行動支付詐騙案亦隨之頻傳。對此金管會已祭出方案，要求發卡機構於行動支付進行綁定存款帳戶或信用卡時，寄送的OTP驗證簡訊須明確顯示為綁定服務，提供用戶進行識別，且加入行動支付串接財金公司系統進行帳戶驗證時，需檢核用戶留存於發卡機構的手機門號，以避免用戶身分遭到冒用。

對此，元大銀行除了配合上述金管會最新要求的防詐措施外，再加碼提出兩大防詐措施，一為啟動線上夜間時段暫停交易設定功能，另一是調低帳戶連結支付服務的扣款交易額度。

對此元大銀主管進而說明，考量過去詐騙案例，為使用戶可在夜間睡覺時也不用擔心交易安全，因此推出從零時至清晨6點的線上夜間時段暫停交易設定，用戶可於元大行動銀行APP設定，於每日0點至6點的夜間時段暫停進行帳戶連結交易，設定一經開啟，夜間時段即無法使用帳戶連結支付服務的儲值、消費、提領等交易。

對於額度調降，元大銀亦說明，用戶可依個人使用習慣，選擇於額度限制內調低帳戶連結支付服務的扣款交易額度，亦可有效降低詐騙風險。

目前元大銀與電支業者的合作範圍越來越廣，除了和台灣Pay合作，其他還包括了iPASS MONEY、全盈+PAY、iCash Pay、悠遊付、全支付、歐付寶等六家電支業者合作，連結行動支付由元大銀行帳戶扣款進行儲值、消費、提領等各項便利交易；元大銀自行統計截至2023年4月底，申請元大銀行帳戶綁定行動支付客戶數已較去年同期成長約69%，交易筆數亦持續穩定成長中。