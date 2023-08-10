富邦卡上線！ Costco Pay這點遭怨「很low」：不如用Apple Pay

Costco好市多回饋加倍的富邦聯名卡8日全面啟用，會員可以在APP綁定Costco Pay，不用攜帶實體卡片也能掃碼支付。而有網友在啟用當天提醒大家，打開Costco Pay付款，會需要新設定支付密碼，可以盡早輸入，意外釣出許多留言抱怨APP不好用。

原PO 8日在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》貼出Costco Pay頁面，可以看到APP要求會員設定一組「六位數密碼」，原PO也提醒大家有使用的話可以盡早輸入。

Costco Pay要求設定一組「六位數密碼」。圖擷自《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》

而底下留言紛紛抱怨開通首日的塞車情況，「根本進不去啊，試了一整天，一直都是繞圈圈」、「第一天大家都在綁卡塞住，成功的人都是比較早弄的」、「今天現場結帳，整個Costco Pay開不起來，從排隊開始開，開到結完帳還打不開」。

另外也有網友表示，不支援生物辨識、只能按密碼這點不太方便，「好像不支援Face/Touch ID，按數字有點…」、「不支援生物辨識有點low欸」、「Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay都可以綁定使用，為什麼要還用這麼難用的Pay？」