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富邦證券推出跨商品的「ESG專區」 導入客觀 ESG 評分

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券落實責任金融， 繼去年於美股交易平台中導入 ESG 評分後，今年更率業界之先推出跨商品的「ESG專區」，導入台股、美股、海外債及基金等四大投資商品的 ESG 評分，提供投資人公開、透明的 ESG 資訊作為投資參考依據，成就「投資」與「永續」共好新局。

ESG 是人類社會永續發展的長期趨勢與目標。富邦證券表示，在整合性「ESG專區」中之標的公司都是各產業的模範生，皆達 ESG 中高評級，專區特別設計輔以圖卡呈現，方便投資人挑選符合 ESG 精神且具投資價值的標的。此外，富邦證券「ESG專區」設有一鍵式連結到交易平台的功能，方便投資人下單，希望攜手投資人實踐永續投資，發揮責任金融影響力。

為提供投資人公正、客觀的評等資訊，富邦證券與具公信力的 ESG 評等資料庫合作，提供企業 ESG 評分。在台股方面，富邦證券與 CMoney 之 ESG 評分資料庫合作，協助投資人瞭解上市、櫃企業的永續表現；美股及海外債券發行公司的 ESG 評分，則採用 Refinitiv 企業 ESG 評分。此外，富邦證券 ESG 專區所提供之基金均符合「基金資訊觀測站」ESG 標準之標的，讓投資人可更有效率鎖定 ESG 主題基金進行投資。 

富邦證券作為投資人與資本市場的橋樑，致力以低碳、數位、激勵及影響力四大策略，落實永續發展藍圖，持續邀請投資人共同體現金融影響力，成為永續金融的領航者。富邦證券 ESG 投資專區：https://esg.fbs.com.tw/fubon_esg/index.aspx

ESG 富邦

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