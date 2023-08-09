聽新聞
test
0:00 / 0:00
好市多換卡 2周爆量15萬張
好市多（Costco）昨日正式換卡，北富銀因為換卡而爆發的發卡潮持續，據北富銀最新統計，從七月二十七日迄今，北富銀對Costco新聯名卡的發卡量，已從一百五十萬累積到破一百六十五萬，等於不到二周再新發十五萬張新卡，也創下台灣信用卡發卡量增速最快紀錄。
富邦Costco聯名卡今日正式開放在Costco賣場獨家使用，北富銀表示，今日起會員可持新卡在全台好市多賣場及加油站消費。
北富銀說明，若為Costco電子會員，只要核卡通過，即使未收到實體卡片，也能在核卡後三十天內透過Costco App的Costco Pay功能自動帶出信用卡別，無需輸入卡號即可進行綁定，就能立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言