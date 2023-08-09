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好市多換卡 2周爆量15萬張

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

好市多Costco）昨日正式換卡，北富銀因為換卡而爆發的發卡潮持續，據北富銀最新統計，從七月二十七日迄今，北富銀對Costco新聯名卡的發卡量，已從一百五十萬累積到破一百六十五萬，等於不到二周再新發十五萬張新卡，也創下台灣信用卡發卡量增速最快紀錄。

富邦Costco聯名卡今日正式開放在Costco賣場獨家使用，北富銀表示，今日起會員可持新卡在全台好市多賣場及加油站消費。

北富銀說明，若為Costco電子會員，只要核卡通過，即使未收到實體卡片，也能在核卡後三十天內透過Costco App的Costco Pay功能自動帶出信用卡別，無需輸入卡號即可進行綁定，就能立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便。

Costco 信用 好市多

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