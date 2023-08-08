好市多今起獨家刷富邦卡 「國泰停卡」5大QA懶人包一次看

好市多 Costco 今（8）日正式獨家開放富邦 Costco 聯名卡刷入店內，好市多會員手中舊有的國泰 Costco 聯名卡該不該剪？餘下沒使用完的多利金怎麼用？已經收取的卡片年費怎麼辦？今天起，沒有持有富邦 Costco 卡就不能進好市多嗎？

今日起，只要是好市多會員仍然可以進場，但現場只接受富邦 Costco 聯名卡或是現金支付，富邦加快會員轉換聯名卡腳步，推出的新版富邦 Costco 聯名卡主打相片聯名卡就是會員卡，持有富邦 Costco 相片聯名卡就可以進入好市多店內。

如果還沒換卡的會員，今日起只要核卡通過，北富銀指出，即便還沒收到實體卡，也可以在核卡內的30天內在 Costco App 完成快速綁卡，只要簡單幾個步驟，當天就可以立刻即辦即刷：

1.打開 Costco App 的 Costco Pay 功能，即可自動帶出可綁定之卡別，無需自行輸入卡號即可輕鬆綁定並可立即在 Costco 店內通路以 Costco Pay 刷卡支付，安全性高且相當方便；

2.如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配 Costco 電子會員綁定，當天就能即辦即刷，立刻享受行動支付的快捷便利。

富邦 Costco 聯名卡卡友權益，包含 Costco 店內刷卡2％好多金回饋無上線，線上購物3％回饋無上限，Costco 自助加油站最高3％好多金回饋，店外一般消費1％好多金回饋無上限，保費消費優惠可選0.5％好多金回饋無上限。每1元 Costco 好多金可折抵1元台灣 Costco 會費或折抵店內消費。

舊國泰 Costco 聯名卡為何該剪？五大常見問題：

Q1. 賣場會籍是否會受影響？

A：Costco 會員會籍為好市多與會員之約定，與聯名卡優惠無關。會籍有效期限依 Costco 規範為準。

Q2. 國泰 Costco 聯名卡今（8月8日）在其他地方還可以刷嗎？

A：不行。合約屆期，國泰世華銀已經主動執行停卡作業，無法繼續使用，即便是 Apple Pay 等行動支付也會解除綁定。

Q3. 國泰 Costco 聯名卡卡友需要主動取消卡片嗎？已經繳的年費怎麼辦？

不需要取消卡片。國泰世華銀已經在2023年8月7日合約結束前，主動換發 CUBE 卡給卡友，如果是2022年12月起下帳收取之 Costco 聯名卡年費，將自動全額減免，2022年8月~2022年11月如有繳交 Costco 聯名卡年費，國泰世華銀將統計金額後另行退回到信用卡帳上。

Q4.最後一個月的信用卡消費是否有回饋？沒用完的多利金換成刷卡金，是8月8日之後才能折抵信用卡帳單？

A：有回饋，將自動將剩餘多利金轉換成刷卡金，8月8日後入帳的款項仍會依照原回饋計算，於次期帳待回饋刷卡金，直接折抵帳單金額。

Q5.換發後的 CUBE 卡可以在 Costco 賣場內消費嗎？

A：自8月8日後不行。只能使用富邦 Costco 聯名卡。