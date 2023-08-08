富邦 Costco 卡今正式啟用 卡友們的八個「不可不知」

富邦Costco聯名卡今（8）日正式啟用。持卡人有哪些「不可不知」的用卡小撇步，才能在買得開心之餘，又能獲得最有感的回饋？

第一，富邦Costco相片聯名卡即是會員卡，一張富邦Costco相片聯名卡即可進入Costco店內。

第二，申辦代扣繳台灣Costco續期會費，便利又可以抵用好多金；若為Costco新會員，北富銀將於申辦聯名卡核卡後扣繳Costco會費。

第三，每1元Costco好多金可折抵1元台灣Costco會費或折抵店內消費。

第四，若為Costco電子會員，即日起只要核卡通過，即使還未收到實體卡片，也能在核卡後30天內在Costco App完成快速綁卡，只要簡單幾個步驟：打開Costco App的Costco Pay功能，即可自動帶出可綁定之卡別，無需自行輸入卡號即可輕鬆綁定並可立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便。

如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5至10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷，立刻享受行動支付的快捷便利。

第五，富邦Costco的卡友權益包括：Costco店內消費好多金回饋2%無上限，Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油站最高3%，店外一般消費1%，保費消費優惠二選一：0.5%好多金回饋無上限，或最高12期分期0利率（需登錄，可設定3/6/9/12期）。

第六，首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡後30天內一般消費累積滿1,000元，可享500元好多金回饋；若申辦富邦Costco聯名卡時，也同步申辦代扣繳台灣Costco續期會員年費，於第一次續會費成功時可享500元折抵。

第七，北富銀特別針對店外消費提供加碼活動。配合暑假到來，10月底前，使用富邦Costco聯名卡至精選航空公司、精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋。

第八，即日起至10月31底止，持富邦Costco聯名卡在外送、節能商品、有機食品、運動健身、醫藥保健、藥妝、影音及LINE Pay等八大通路精選店家消費，不限金額可享最高5%好多金回饋，無論是到星巴克喝杯咖啡，去康是美和屈臣氏購買生活用品，或是上foodpanda、Uber Eats點外送，都能輕鬆獲得有感回饋。