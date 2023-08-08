卡努颱風致日本災情 專家提醒航班易生變海外旅遊最好加保旅遊不便險

卡努颱風北行日本已在沖繩造成嚴重災情，接下來又有新的蘭恩颱風也趨向日本，使飛機航班的起降會否誤點、改班的變數愈來愈大，適逢暑假正是國人赴日旅遊的最高峰，專家提醒，赴日旅遊之前，民眾最好加保海外旅遊不便險，一旦航班受颱風影響而必須大幅調整，甚至取消的時候，才有理賠金來彌補旅費的損失。

專家也提醒，不只是赴日本，韓國也要注意，此外東南亞臨海國家，例如馬來西亞、印尼、菲律賓等，夏秋之際到這些國家旅行之前，倘若在出發之前已經聽說有颱風訊息，但旅行團或自己安排的自由行的行程因為出發的飛機尚未停飛而未取消，這個時候就得好好思考，是否在投保旅平險時，加保旅遊不便險。

今年5月星宇航空在成田機場因天候原因導致航班延誤，當時旅遊不便險的重要性就被突顯，倘若不只班機延誤，甚至整個行程因此取消，沒有保險的民眾將比有投保的民眾，多出數萬元的花費。

產險業者提醒，一般民眾誤以為承保旅平險，諸如班機延誤這些都會得到理賠，但實際上旅平險主要以保障海外人身安全為主，其他包括班機延誤、行李延誤這類風險，則必須再附加旅遊不便險。

目前國內提供旅平險商品的，計有國泰、富邦、台產、明台、新光、安達、兆豐、泰安、南山、華南等多家產險公司。產險業者提醒，民眾出國時，旅遊不便險為附加險種，必須搭配旅平險一起承保，另外也可再投保附加旅行綜合險。

一般而言，若民眾所搭乘的航班較預定出發時間延誤4小時以上者，則符合旅行不便險的「班機延誤保險」的承保範圍，民眾可依相關延誤證明申請賠付「班機延誤保險金」，即使受天候影響，只要造成原定航班延誤超過4小時的情形，仍可獲得理賠；此外，倘若再額外加購海外旅行補償保險方案的民眾，也能獲得班機改搭重購票券、更改降落地點的定額補償。

此外，在旅遊不便險的理賠上，到底是實支實付，或是定額理賠，不同的項目，有不同的處理方式。業者解釋，所謂的實支實付，是指包括必要的餐費、住宿費、交通費，可拿帳單向產險公司申請理賠金額，行程取消及行程更改，大部分走實支實付路線；但班機延誤或行李延誤，則大部分都用定額理賠進行。

以目前各大產險公司所提出的旅遊不便險最新方案來看，這次星宇航空事件保險理賠最被大家聚焦的就是班機延誤險，上述10家產險公司所提出方案，其中國泰產險採定額理賠3千元，另外富邦、新光、南山都在5000元，泰安2500元、安達3000元、中信產險4000元，另外台產與旺旺友聯的豪華型專案，最多給到8000元、1萬元，其他如中信產險最高一次，其他產險公司都是最高理賠二次，亦即飛行旅程來回各一次。

而倘若改降落地點，包括台產、新光、安達、國泰，都有給予理賠，金額多在3千元，只有台產最高給到8千元理賠。

同樣的在行李損失上，產險公司的理賠也以「次數」來定額理賠，從1500元起跳，到1萬元不等，視所繳保費不同，有不同的定額理賠金額。若班機延誤太嚴重，導致行程更改，甚至取消，業者指出，這兩種情境都有理賠，而且都以實支實付的方式來進行，只是都訂最高理賠上限，最高上限從1萬元起跳，行程取消最高以富邦、南山給到6萬元，行程更改理賠則同樣以富邦給到6萬元為最高。