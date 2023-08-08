存日圓 也有2%利息

金融市場看好伴隨美國聯準會（Fed）升息進入尾聲，日本經濟前景轉佳，日圓將出現升值力道，目前日圓匯率回漲到142日圓兌1美元，但仍貶破140日圓兌1美元的相對便宜位置，基於國人瘋日本旅遊，偏愛提前存日圓，國內仍有銀行推出高利日圓專案。

永豐銀是國內少數仍有推出日圓高利專案銀行，針對DAWHO網路客戶有日圓換匯的需求，近期推出信用卡客戶專屬的外幣換匯定存專案，只要符合門檻，例如透過DAWHO進行外幣換匯、完成定存開單，以及刷卡在指定通路消費等條件，可以享有加碼年利率，包括日圓3個月天期定存最高2％年利率。

永豐銀日圓定存條件，限制在5萬日圓到50萬日圓，專案年利率1％，加碼年利率1％，最高可以享有2％年利率。昨臺灣銀行日圓現金匯率賣出價在0.2264元，相較逾一個月前低點0.2185元，等同結匯10萬新台幣，少換到約1.5萬日圓。

國銀業者觀察到，只要日圓出現低點，都會有一批哈日族進場先換一批日圓存入，如果善用短天期日圓定存，將可以適度賺到利差，而銀行業者推出高利日圓專案，就是希望可以先搶到客戶的旅日商機，可以從買日圓、換匯，甚至刷卡都一手掌握。