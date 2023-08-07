快訊

一根菸蒂燒了倉庫！340萬掃地機器人遭殃 廠商告家樂福求償結果出爐

籃球／林書豪下季在哪打球？傳蒙古聯賽已接觸

南韓地鐵隨機殺人現模仿潮 濟州、釜山、大邱國際機場傳炸彈威脅

好市多聯名卡明起易主 國泰、富邦祭好康搶卡友目光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
自明日起，台北富邦銀行發行的好市多聯名卡正式上路。記者林俊良／攝影
自明日起，台北富邦銀行發行的好市多聯名卡正式上路。記者林俊良／攝影

8月信用卡市場煙硝味濃。在台擁有逾300萬會員的好市多（Costco），與國泰世華銀行的聯名卡合約今天截止，自明日起，台北富邦銀行發行的好市多聯名卡正式上路，掀起逾百萬的換卡潮；為此，國泰世華與北富銀也積極祭出好康、搶攻卡友們的目光。

迎戰8月換卡潮，國泰世華銀行8月初宣布， 歡慶CUBE卡上市兩周年，國泰世華銀行量身打造全新「個人化」權益，除現有玩數位、樂饗購、趣旅行及集精選等四大權益外，即日起再推出第五大權益「慶生月」，為壽星提供可獨享切換的專屬權益優惠，生日當月除指定百貨、全球飯店住宿享3.5%外，指定餐廳、電影院、KTV更天天享10%小樹點（信用卡）回饋無上限。

國泰世華銀行好市多聯名卡發卡量達270萬張、其中有效卡數約250萬；隨著合約到期，國泰世華自2022年12月起便陸續啟動換卡作業，為Costco聯名卡持卡人換發相同國際信用卡組織與卡片等級的CUBE卡。國泰世華銀行指出，聯名卡到期後，未使用完的多利金將轉換為刷卡金、折抵信用卡帳單。

國泰世華銀行CUBE卡主打3%無上限回饋與多元通路優惠，流通卡數逾500萬卡，刷卡金額占全行刷卡總額逾五成。

搶下好市多聯名卡發卡權的北富銀宣布，截至7月下旬，富邦Costco聯名卡發卡量已突破150萬張，自8月8日起，Costco會員們僅接受富邦Costco聯名卡或現金支付。

北富銀指出，富邦Costco聯名卡提供Costco店內消費2%好多金回饋無上限、Costco線上購物3%好多金回饋無上限等回饋外，針對開車族更提供Costco自助加油3%回饋，每月加碼上限拉高至過去舊聯名卡的兩倍。

北富銀指出，配合暑假到來，即日起至10月底，使用富邦Costco聯名卡至精選航空公司、精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋。不只如此，持富邦Costco聯名卡在外送、節能商品、有機食品、運動健身、醫藥保健、藥妝、影音及LINE Pay等八大通路店家消費，不限金額可享最高5%好多金回饋。

國泰世華 聯名卡 Costco

延伸閱讀

好市多見這款台灣經典汽水換包裝 網笑翻：以為開賣金紙

8字寫出心聲！ 好市多收到「孩子寫的意見表」急回電 母嘆：效率快的諷刺

真的降價了！好市多衛生紙一口氣少20元 會員崩潰哭喊：上禮拜才買5袋

她嫌好市多這款披薩「瓦斯味很重」 老饕駁：就是愛這味道

相關新聞

好市多聯名卡明起易主 國泰、富邦祭好康搶卡友目光

8月信用卡市場煙硝味濃。在台擁有逾300萬會員的好市多（Costco），與國泰世華銀行的聯名卡合約今天截止，自明日起，台...

玉山金控送愛到柬埔寨 攜手馬偕舉辦國際義診

玉山金控（2884）與馬偕紀念醫院於8月第5度攜手合作舉辦「送愛到柬埔寨~國際義診活動」，由馬偕紀念醫院提供醫療服務、玉...

房貸戶補貼突破百億元 第二批10萬戶8月10日陸續核撥

內政部長林右昌今(7)日表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」第2期合格戶約10萬戶，目前已累計核定超過35萬戶。這次...

新光金變天後首個挑戰 新壽增資不惜超額加碼拚百億資金快速到位

新光金控由改革派入主之後，迎來第一項挑戰。第一關就是如何快速完成募資案，讓資金能順利到位為旗下新光人壽帶來及時雨。新壽日前通過股債並進的籌資計畫後，金控及各子公司董總高層展開總動員，業界人士透露，為求資金儘速到位，新壽將債券利率抬到更高的價碼，成為近來市場上發行金融次順位債的最高水準，希望100億元的資金能在10月中下旬全數進帳。...

陳冲：P2P虛擬通貨平台應納管

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，主管機關應正視包括P2P、虛擬通貨平台等，猶如金融業「新住民」的金融新創業...

金融科技促進會理事長 楊瑞芬：美採三重點監管

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，imB是「債權買賣平台」，與運用線上平台媒合雙方完成借貸的P2P業者不同，債權買...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦