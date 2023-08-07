好市多聯名卡明起易主 國泰、富邦祭好康搶卡友目光

8月信用卡市場煙硝味濃。在台擁有逾300萬會員的好市多（Costco），與國泰世華銀行的聯名卡合約今天截止，自明日起，台北富邦銀行發行的好市多聯名卡正式上路，掀起逾百萬的換卡潮；為此，國泰世華與北富銀也積極祭出好康、搶攻卡友們的目光。

迎戰8月換卡潮，國泰世華銀行8月初宣布， 歡慶CUBE卡上市兩周年，國泰世華銀行量身打造全新「個人化」權益，除現有玩數位、樂饗購、趣旅行及集精選等四大權益外，即日起再推出第五大權益「慶生月」，為壽星提供可獨享切換的專屬權益優惠，生日當月除指定百貨、全球飯店住宿享3.5%外，指定餐廳、電影院、KTV更天天享10%小樹點（信用卡）回饋無上限。

國泰世華銀行好市多聯名卡發卡量達270萬張、其中有效卡數約250萬；隨著合約到期，國泰世華自2022年12月起便陸續啟動換卡作業，為Costco聯名卡持卡人換發相同國際信用卡組織與卡片等級的CUBE卡。國泰世華銀行指出，聯名卡到期後，未使用完的多利金將轉換為刷卡金、折抵信用卡帳單。

國泰世華銀行CUBE卡主打3%無上限回饋與多元通路優惠，流通卡數逾500萬卡，刷卡金額占全行刷卡總額逾五成。

搶下好市多聯名卡發卡權的北富銀宣布，截至7月下旬，富邦Costco聯名卡發卡量已突破150萬張，自8月8日起，Costco會員們僅接受富邦Costco聯名卡或現金支付。

北富銀指出，富邦Costco聯名卡提供Costco店內消費2%好多金回饋無上限、Costco線上購物3%好多金回饋無上限等回饋外，針對開車族更提供Costco自助加油3%回饋，每月加碼上限拉高至過去舊聯名卡的兩倍。

北富銀指出，配合暑假到來，即日起至10月底，使用富邦Costco聯名卡至精選航空公司、精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋。不只如此，持富邦Costco聯名卡在外送、節能商品、有機食品、運動健身、醫藥保健、藥妝、影音及LINE Pay等八大通路店家消費，不限金額可享最高5%好多金回饋。