樂天搶新戶 推3個月1.7%高利定存專案
樂天國際銀行今（4）日宣布新活動，針對新戶推出「3 個月 1.7%高利定存」專案，同時 1.35%行動支付活儲優惠活動也持續再延長，除新戶可享有1次3個月1.7%定存，舊戶也可申請1年期1.7%定存，此外行動支付活儲優惠延長至9月30日。
樂天國際銀行表示，於 2023 年 8 月 2 日後開戶成功之新客戶，每人可享有一次 3 個月年息 1.7%高利定存，每人最高可存新台幣 50 萬元，存滿可領到約新台幣2,000 元以上的利息，「3 個月 1.7%高利定存」專案活動期間至9 月30 日。同時 1.35%行動支付活儲優惠活動再延長到 2023 年 9 月 30 日，月月符合支付條件之客戶，利息可享至 10 月底。
另外，而「1 年期 1.7%高利定存」則不限定新戶，新舊用戶皆可參與，每人最高可存新台幣 300 萬元之快閃專案，總限額僅新台幣 10 億元，即將於 8 月 10 日結束，樂天銀行表示，有意願的客戶可及時保握高利定存專案好康機會。
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