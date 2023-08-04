金控股除權息潮來襲！中信金控每股配1元現金股利

中信金控（2891）今（4）日除息，每股配發現金股利1元，首次參考價25.15元，受到台股震盪走跌影響，今日收在24.6元，小幅貼息。

惟投信已經連續買超五日中信金控，自7月27日至8月2日連續買超，自營商同步連三日買超，加以中信金控上半年獲利成績單優秀，最快情況已過，市場持續看好中信金控填息行情。

下波將展開除權息的金控股，包括合庫金控（5880）將在8月9日除權息，每股將分別配發0.5元現金股利、0.5元股票股利；永豐金控（2890）將在8月9日除權息，每股配發0.6元現金股利、0.2元股票股利；兆豐金（2886）將在8月10日除權息，每股配發1.24元現金股利、0.08元股票股利；第一金（2892）將在8月11日除權息，每股配發0.8元現金股利、0.3元股票股利；華南金（2880）將在8月17日除息，每股配發0.59元現金股利。

已經展開除息的金融股中，包括富邦金（2881）僅花6日完成填息，將在8月18日發放現金股利；國泰金控（2882）花12日完成填息、並在7月26日發放現金股利；元大金花13日完成填息，並已經在7月26日完成發放現金股利。

已經除權息但尚未完成填息的金控，包括台新金（2887）、玉山金（2884）。