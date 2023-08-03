指法規「石器時代」陳冲籲金管會納管P2P

新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲昨天表示，金融管理現在不應再用機構別來決定是否由金管會來管理，而應改採「行為」認定，亦即有金融行為就應由金融監理機關管理。他指出，P2P平台等金融科技業者都是「新住民」，既然有新的住民，就不要用以前的觀念，「在數位時代，不要用石器時代的法規看事情」。

新世代金融基金會昨天舉辦金融創新科技平台與P2P管理的研討會，台大法律系副教授、金融評議中心監察人楊岳平指出，P2P平台明明從事金融交易行為，在現行的金融消費保護法卻因為非屬金管會所定義的金融機構，連同受害的消費者相關爭議案件都無法送入金融評議中心，而且在組織法的法源上，其實有彈性解釋可納管P2P的空間，但主管機關並未使用。

陳冲也說，不論是P2P或虛擬通貨平台業者，跨業從事金融行為的金融科技業者愈來愈多，主管機關應承認他們是金融領域的「新住民」，只是在法律上沒有地位，應設法給他們法律上的定位把他們納管。他指出，美國證管會、期貨管理委員會都搶著要管理這些平台業者，但國內卻是部會之間推來推去。

陳冲表示，過去金融法規管機構不管業務，但以後要從「業務面」來管，雖然有些業務並非由金融業承作，但其已到一定商業規模時，金融監理機關就要管，「觀念的改變很重要」，尤其現在甚至每個月都有新的商業模式出現，監理機關的思考要跟得上市場的變化，不能只用傳統的看法來看。

金管會指出，會搜集各國資料進行研議，其他未多作回應。

中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬也在會中也指出，im.B是債權買賣平台，與P2P平台並非涉及債權買賣，沒有利差、只賺手續費的精神違背；針對P2P的管理，以英國為例，光有公會沒有用，仍要有主管機關出面，她呼籲用台版的金融科技沙盒，來保護正當的P2P業者和消費者。

蘊奇線上執行長黃文玲則說，金管會透過銀行與P2P業者往來的自律規範間接管理的作法，反而使銀行之後不敢和P2P往來，因為金管會調查銀行和P2P的往來情況，讓銀行覺得「等於賣麵粉的利潤，要承擔賣白粉的風險」。