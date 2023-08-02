國銀數存戶破1750萬戶！6家擁有百萬戶 成敗看一關鍵

據金管會統計，2023年6月底國人開立各銀行數位存款帳戶達1,751萬戶，季增7.3%，台新銀、國泰世華銀、連線商銀（Line Bank）、永豐銀、第一銀和中信銀等六大銀行，全站上「百萬戶」大關，顯示各大銀行競搶數存戶客群，進入白熱化階段。

台新銀6月底數存戶332萬戶居冠「數存王」地位不敗，但市占卻降到19%、連六季下滑，顯示後進者積極瓜分市場；國泰世華銀衝破200萬戶達208萬戶居后、市占近12%也趨緩，Line Bank以157萬戶列老三、市占近9%，前三大數存戶季增仍有5%以上水準。

第四是永豐銀146萬戶，季增僅3.5%，老五是第一銀138萬戶、季增7.7%，中信銀則是6月首度擠入「百萬戶」俱樂部，達102.5萬戶、季增8.5%，後兩者市占略有提升。

這6大銀行擁有百萬戶、本質仍是「存款戶」的數位存款帳戶，到底代表甚麼意義？對銀行的獲利是阻力還是助力？

公民營、純網銀等三家主管均表示「獲利模式」是重點，而這獲利模式又能多快成型，才是數存戶成敗關鍵。

一家民營銀行主管坦言，大家都在搶「新世代客群」，開戶數僅是指標之一，如何建立「獲利模式」才是重點，另一家純網銀主管也直言，開戶的獲客成本不低，建立客群、提供服務後，下一步就是如何「變現」、賺回來。

也因此，各銀行都在做同一件事：要讓數存戶轉成貸款、外匯、理財（理債），搭配獲利型產品行銷滲透，拉高數存戶的利益貢獻度。

而這些百萬數存戶，再進一步去拆分「新（指第一類加第三類帳戶）、舊戶（指第二類帳戶，已有實體戶加開數存戶）」占比，前六大銀行中，剔除Line Bank純網銀因無既有舊戶、本是拉攏別家客戶外，台新、永豐銀的新、舊戶占比均是78:22，國泰世華銀各半，中信銀約6:4，一銀則是4:6。

舊戶占比多，是好事還是壞事？民營主管認為，銀行對舊戶已有既定經營和往來模式、年齡區間也略長，舊戶非主要爭取客群；但新戶是提高市占率與擴增業務機會，包括純網銀、也搶攻新戶，要把別家客戶拉到自家來。

但行庫主管則認為，舊戶絕大多數的利益貢獻度是遠大於新戶，讓舊戶開數存可提高黏著度，避免被「挖角」，新舊戶維持一定平衡較佳。

據金管會數據顯示，若剔除三家純網銀的國銀數存戶來看，6月底整體本國銀行新舊戶占比約7:3，顯示多數傳統銀行仍傾向爭取新戶、創造新客源，以和純網銀一較高下為目標。

數存戶分三大類，第一類是以自然人憑證線上開新戶、第三類是以他行帳戶或信用卡線上開新戶，兩者都是新戶，僅有第二類是指既有銀行舊戶、增開數存戶。