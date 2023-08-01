產業戰略論壇／利明献：深耕新南向 助攻台商

新南向貿易往來逐年成長，中國信託銀行在菲律賓、印尼、泰國設有子行，於新加坡、越南、印度設有分行，截至去年，分、子行總資產合計已達新台幣5,611億元。中國信託銀行董事長利明献表示，中國信託自20多年前便已於東南亞布局，擁有印尼唯一台資子行、印度唯一台資分行；2021年更增持泰國LHFG金融集團股權成為最大股東，顯見深化經營東南亞市場的決心與承諾。

經濟日報將於本月9日舉辦「2023產業戰略高峰論壇─供應鏈全球大進擊」，邀請產業領袖與政府決策官員，共同探討打造韌性供應鏈的策略，掌握全球競爭新局。利明献將出席本論壇，並以「金融業如何成為企業全球布局的最佳夥伴」為題發表演講。本論壇由經濟部國際貿易局、中國信託銀行、國巨集團等協辦。

東協國家因享有人口紅利、廣大內需市場及簽署眾多自由貿易協定，成為主要受惠者，例如：英特爾至馬來西亞新建晶片封裝廠、蘋果及戴爾將產品產線移至越南等。台商亦隨供應鏈移轉持續將產能或生產基地分散至東南亞地區，例如日月光於馬來西亞擴建封測廠、鴻海及緯創赴越南設新廠等。

觀察美中貿易戰前後五年台商累計對國外投資概況，2018至2022年台商於東南亞的累計投資額為181億美元，相對2013至2017年的125億美元，成長近五成，投資占比更由13%成長至21%。

此外，配合政府新南向政策與新南向國家的經貿合作，貿易往來逐年成長，2022年我國對新南向國家貿易總值逾1,800億美元，較2021年成長約21%，史上最高。

觀察台商在國際化的過程中，其金融需求已愈發多元化，從建、擴廠及營運周轉資金、匯兌、避險、甚至於外派員工的薪水撥付、房貸、信用卡或當地支付工具等，皆須銀行合作夥伴給予全方位的支持。

為能更貼近企業客戶跨國交易模式，中國信託銀行透過台灣母行整合台商集團布局資訊與需求，積極布建海外分子行現金管理、貿易融資產品服務，完善跨境平台協作功能，也持續精進海外系統投資，例如在越南將系統與當地海關資料庫連結，透過數位資訊串接簡化客戶交易資料徵提、提升文件審核時效，使客戶在海外也能享有便利的銀行服務。

利明献表示，除了東南亞布局，中國信託銀行在美國、日本等大型經濟體亦同時具有分行、子行據點，法人金融、個人金融業務皆已具規模，銀行服務範疇完整。未來中國信託仍將密切關注台商企業海外布局趨勢，配合客戶需要布建營業據點。