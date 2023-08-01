台幣7月疲軟 成最弱亞幣

台股指數昨（31）日猶如搭上大怒神般上沖下洗，終場重挫逾百點，熱錢也大舉匯出約9億美元，新台幣匯率收盤貶值4分，以31.43元報收，連兩貶並為近九個月低點，央行統計顯示，7月新台幣匯率表現疲軟，累計貶值2.95角，貶幅0.94%，為最弱亞幣，且連四個月走貶。

昨日因出口商蜂擁進場拋匯，與外資上演「你丟我撿」戲碼，成交量擴大至19.835億美元。至於今年前七月，新台幣匯率更是貶值7.22角，累計貶幅達2.3%。

匯銀主管指出，台股先漲後跌，盤中高低震盪超過380點，指標AI概念股紛紛倒地，使指數下殺逾百點收盤，熱錢也源源不絕撤出，估計昨日一天至少匯出9億美元。 圖／經濟日報提供

儘管適逢月底最後一天，出口商蜂擁進場賣匯，但力道遠遠不及落跑的外資，新台幣匯率最後貶值4分，收在31.43元，為近九個月新低。

匯銀主管指出，第3季適逢上市櫃公司股利發放旺季，外資領到股利後匯出，會增加美元需求，進而導致新台幣匯率易貶難升；若此一趨勢不變，新台幣匯率短線將進一步挑戰31.5元關卡。

央行統計顯示，主要貨幣昨日走勢分歧，美元指數下挫0.25%，歐元匯率則是大漲0.62%。放眼主要亞幣，韓元、人民幣與星元匯率均升值，日圓與新台幣匯率疲軟下挫。

數據顯示，星元、人民幣匯率昨天分別升值0.25%與0.24%，韓元也上漲0.19%。日圓匯率昨日重挫1.7%，新台幣匯率貶值0.13%。

大型國銀交易室主管指出，美聯準會7月升息1碼，把利率區間提高至5.25%至5.5%，是逾22年來新高，符合市場預期；另外，聯準會主席鮑爾會後聲明與前一次比起來變動不大，也未提供未來政策計畫的新指引。

匯銀主管說，這次利率決策並未透露未來是否繼續升息，鮑爾僅說，通膨從去年中開始緩和，但離聯準會2%的目標還有「一段長路要走」，但又說接下來會視經濟數據整體的意義，每次會議逐次決定利率政策。