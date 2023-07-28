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南山人壽啟用新企業識別系統 董座：上市櫃是重要目標

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
站在60週年關鍵的里程碑上，南山人壽董事長尹崇堯(左4)、南山人壽總經理范文偉(右4)共同揭示全新的企業識別系統，用溫暖、活力迎向下個世代。照片提供／南山人壽
站在60週年關鍵的里程碑上，南山人壽董事長尹崇堯(左4)、南山人壽總經理范文偉(右4)共同揭示全新的企業識別系統，用溫暖、活力迎向下個世代。照片提供／南山人壽

南山人壽今（28）日宣布啟用全新企業識別系統，同時全新改裝的台北客服中心正式對外亮相，南山人壽董事長尹崇堯今日指出，未來往永續發展，不光是IFRS17以及上市櫃規劃，都是永續一部份。其中IFRS17依照主管機關方向走。

尹崇堯今日宣布，未來將在台南、台中、高雄搭建全新客服中心，同步改變服務櫃台，提供更多新住民語言需求，例如泰語、越難與等等，目前櫃台中已經有10位同仁會使用手語，有利溝通不方便的人士了解。

對於新的企業識別系統，色彩運用添加黃色、綠色輔助色系，尹崇堯開玩笑說，顏色沒有政治考量，希望以嶄新企業氣象迎向下一個60年。

南山人壽指出，新企業識別系統保有山形圖案，象徵「誠信第一 服務至上」的核心價值不變，永遠將客戶放在第一位；在色彩使用上，在原本的藍色主色調上，添加黃色、綠色的輔助色系，傳遞承襲既有專業沈穩的厚實基礎，新增「溫暖」和「活力」的意涵。就像旭日東昇的那一刻，金黃色的陽光沾上萬物，這是一天之中最具溫暖活力的一刻，綠色大地一片欣欣向榮、生機盎然，代表的是一個新氣象的開始，南山人壽也將以嶄新的企業氣象迎向下一個60年。

尹崇堯說，上市櫃進度持續努力規劃，先前股東會尚許多股東關心這一點，這是南山人壽重要目標，希望未來可以在公開市場面前，揭露南山人壽經營上的執行程度。

接軌IFRS17部分，尹崇堯指出，南山人壽在轉型擁有很好的基礎，例如根據金管會統計，至去年底，南山人壽自有高齡型保障型商品占自家保費比重高達四成，在前六大壽險業中排名第一，整體保險業排名第四，次於以主要銷售健康險為主的小型保險公司。

面對未來接軌，南山人壽指出，保障型商品銷售一定越來越高，目前美國升息環境，長短利率倒掛，對壽險業的確相當辛苦，但南山人壽走向保障型，未來將嚴選合作夥伴，業務員理賠時候可以即時提供照顧服務；另一方面，也希望客戶養成運動習慣，與保險業是雙贏。

南山人壽 尹崇堯 壽險業

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