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無大戶退票 央行6月退票金額降至28.3億元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

央行今（27）日公布6月存款不足退票狀況，退票金額降至28.3億元，從5月月增59.33％，降至6月月減21.82％，惟年增率27.65%。央行官員回應，主因6月沒有大戶退票導致。

央行官員強調，如果要觀察退票與景氣關聯，不能只看單月數字，今年以來目前最新統計到6月，如果以現有數據趨勢觀看，尚未看到確切的持續性方向。

累計今年上半年以來，總退票金額177.1億元，較去年同期增加6.25％。1月35.08億元，2月降至20.91億元，3月增至33.89億元，4月降至22.72億元，5月增至36.2億元，6月降至28.3億元。

如果觀察年增率，今年以來趨勢逐步由負轉正，從1、2月年減10.44％與年減4.43％，3月年增2.23％，4月年減0.44％，5月與6月年增率分別躍升到31.68％與27.65％。

根據央行昨日公布統計，6月存款不足退票張數共計3,743張，占票據交換張數比率為0.08％，較5月略升0.01個百分點。6月存款不足退票金額28.3億元，占票據交換金額比率為0.26％，較上月略減0.04個百分點，寫三個月以來最低，主要是6月無大戶退票導致。

整體6月票據交換張數為480萬5,909張，較5月減少22.44％，票據交換金額為1兆685億元，較5月減少12.18％。央行指出，受到6月較5月減少一個月底峰日，導致票據交換張數以及金額均減少。

交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；5月有2個月底峰日，6月則僅有1個。大戶係指每戶退票金額達1億元以上者。

6月公司戶退票張數占全體退票張數之比重較5月增加2.64個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額之比重較5月增加5.49個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

央行 景氣

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