壽險樂當包租公！國壽砸20億在中壢獵地 計劃興建商辦大樓出租

壽險龍頭國泰人壽再度於桃園獵地。國泰金控（2882）今（26）日公告，取得桃園市中壢區普忠段2地號土地，面積約3,260.41坪，交易總金額為20億360萬元。國壽高層指出，這次得標的土地位於桃園中壢工業區旁，未來計畫興建商辦大樓用以出租，預估收益率將可超過3%。

據悉，桃園市政府今日舉行「整體開發區可建築土地標售」，國壽參與投標，並以20億360萬元得標中壢區的素地；國壽高層表示，參與桃園區的土地標售是依保險法規定進行不動產投資，該筆土地的地段位於桃園中壢工業區旁，占地3,260多坪，未來計畫興建商辦大樓後出租。

國壽高層指出，投資桃園地區的不動產，主要是看好桃園未來發展潛力，中壢地區的人口多，加上工業區一帶聚集科技、物流等眾多產業，未來興建商辦出租後，預估收益率將可超過3%。

近年來，國壽持續在桃園等地投資不動產，根據國壽在證交所發布的重大訊息顯示，2021年4月底，國壽便斥資近14.6億元，買下桃園市楊梅區梅獅段522、523、524、525地號，約8,794.10坪的土地。

2021年5月，國壽砸下15億元，投資桃園市大溪區瑞興段1651、1652、1653、1654、1697地號土地，折合約9,474坪。

2021年11月，國壽宣布取得桃園市蘆竹區錦中段122地號等19筆土地，合計約4,451.39坪，交易總金額為近16.84億元。