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校地變建地又一樁？達欣工砸逾26億買下呱吉、林心如母校「中興高中」

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

校地變建地又一樁；據最新實價資料顯示，今年三月私立中興高中校舍以總價26.22億元賣出，創今年台北市中山區交易的最高價，買方為上市營造大廠達欣工程（2535）；惟該案土地共有兩筆，包括台北市中山區長安段一小段454、454-1地號，但目前實價登錄網僅揭露一筆454地號，另一筆454-1地號尚未揭露。

據達欣工程三月重大訊息資料顯示，該案向包括元大建設、元大國際、永貞吉、永通投資，以及兩位自然人等六位地主所購入，以總交易金額26.22億元買下647.6525坪土地。

值得注意的是，位於台北市朱崙街42號的私校中興高中，2017年停招、2019年停辦，該校知名校友包括藝人林心如、張震嶽，以及前台北市市議員邱威傑（呱吉），停招後、一度因校董江克雄侵吞校產，且長安段一小段454地號土地登記在江克雄名下，連累部分校地在2020年遭法拍。

2020年二月時，一拍底價為3.65億元、換算每坪地價格為每坪地價258萬元，惟因當時僅拍賣部分土地持分，一拍流標；雖進入二拍，但法院稍後公告停拍，未再拍賣；2021年校舍建物遭法拍，惟因拍賣僅有建物且建物未辦保存登記，最終流標收場。

值得注意的是，受少子化衝擊，近年不少私校陸續停招，包括中興高中、立人高中、東方工商、方濟中學、文德女中等申請停招；私校退場後，為避免校地變建地，淪為有心人士發大財的工具，2022年四月立院三讀通過的「私立高級中等以上學校退場條例」，在「校產歸公」原則，條文明定，登記在學校名下的土地，不再招生後，校產必須充公。

達欣工程發言人暨副總陳士修強調，「中興高中當時是向地主承租土地、做為校舍使用，且公司接手土地時已是二手介入，是跟六位地主所購入，土地使用分區為第三種住宅用地，達欣工是向地主購地、對象非學校，不會受到「私立高級中等以上學校退場條例」影響，目前是達欣工是該地單一地主。

陳士修表示，該案接下來將走都更，預計最快2025年中才有機會取得建照後推案，產品規劃目前朝中小坪數之剛需路線思考，不過一切仍未定案，希望全案規劃盡善盡美，帶給消費者優質產品，同步讓達欣工品牌實力更上層樓。

達欣 停招

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