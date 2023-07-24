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國人外匯存款增幅明顯縮減 央行分析是這四大因素

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行公布6月金融情況，外匯存款餘額為8兆8,207億元，較前一個月減少1億元，年增率也由13.41%下滑至11.8%。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
中央銀行公布6月金融情況，外匯存款餘額為8兆8,207億元，較前一個月減少1億元，年增率也由13.41%下滑至11.8%。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

我國出口連十黑，不僅衝擊到出口廠商的貨款收入，也使國銀外匯存款餘額成長幅度明顯縮減。中央銀行今（24）日公布6月金融情況，其中，外匯存款餘額為8兆8,207億元，較前一個月減少1億元，年增率也由13.41%下滑至11.8%。

回顧去 (2022) 年10月，外匯存款餘額年增率一度攀上23.52%的高點，之後便呈現下滑趨勢。對此，央行經研處副處長蔡惠美分析，外匯存款年增率縮減，主要有四大原因。

第一，我國出口連十月負成長，會影響到出口貨款收入，使外匯存款餘額增幅縮減；其次，經過美國聯準會一年多來的升息循環，外幣借款利率變貴了，企業開始償還外幣借款，使外匯存款減少；第三，目前各國股市表現還不錯，國人與一些退休基金等動用外匯存款、增加國外股權投資；第四，國人海外旅行風氣盛行。這四項因素，都影響到外匯存款金額的變化。

蔡惠美強調，外匯存款的年增率依舊維持雙位數，只是比前一個月略為下滑。

央行統計顯示，今年6月活期性存款餘額年增率從1.77%上升至2.96%，主要是6月包括台股在內的各國股市表現不錯，使證券劃撥存款餘額增加。

在定期性存款部分，去年繳稅季節延至6月底，今年則是5月底，受到去年基期因素偏低影響，6月定期性存款的年增率為11.4%，較前一個月的9.78%上漲。

外匯 美國聯準會 央行

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