減碳賺點數！永豐啟動休碳任務 省紙送小蜜豐金Bee

邁步2050淨零排放，永豐銀行號召全民一同加入休碳任務！永豐銀行表示，為鼓勵民眾於日常生活中納入綠色思維，即日起推出休碳任務，達成指定項目除可省紙減碳外，加碼贈送小蜜豐金Bee點數2至100點，可於小蜜豐點數平台兌換「住、行、食、玩、樂、家」六大類、逾百項多元化商品或等值刷卡金；休碳任務期許以便利的數位金融服務協助民眾實踐生活轉型。

實踐生活轉型 休碳任務愛地球

政策揭示「生活轉型」為台灣淨零轉型四大路徑之一。永豐銀行表示，休碳任務鼓勵客戶將金融行為數位化，例如改採線上換匯、使用大咖（DACARD）App線上繳費或申辦電子帳單等，同時量化評估各項任務減少的紙張使用數量，讓參與者更有感。

綠色行動力 分行省紙720萬張

永豐銀行指出，母公司－永豐金控最新發布《2022年永續報告書》中揭露，永豐銀行全行布建eNote（電子表單）無紙化綠色金融櫃台，全年節省約354萬張紙，同時分行導入雲端開戶、iPad TOGO App及電子收據、線上取號等數位流程，節省約367萬張紙，二者合計每年減少約當130公噸碳排量。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站或休碳任務活動網站。