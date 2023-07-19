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全盈+PAY千座停車場筆筆10％回饋 汽燃費贈50元購物金

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
隨7月汽機車燃料費開徵，全盈+PAY與全家推獨家活動。圖/全家提供
隨7月汽機車燃料費開徵，全盈+PAY與全家推獨家活動。圖/全家提供

據最新統計，隨暑假旅遊、刷卡繳稅需求推升，國人6月單月刷卡額度突破5,000億元大關。全盈+PAY搶攻旅遊出行商機，攜手城市車旅、嘟嘟房、易停網3大停車場品牌推出停車費支付限量優惠，即日起至9月30日，於城市車旅、嘟嘟房等品牌停車場，以全盈+PAY支付停車費，單筆金額滿80元就享10%全盈儲值金回饋，最高單筆回饋30元，每月限量1,000組，全台合計共有上千個停車場、數萬停車點適用，不僅筆筆消費可累積全家會員點數「Fa點」，期間註冊全盈+PAY會員再抽整月停車費免費。

根據金管會五月份統計，電子支付市場實質消費交易「代收付」金額與前月相比大增12.1億元，其中全盈支付單月成長金額高達5.4億元。隨7月汽機車燃料費開徵，全盈+PAY與「全家」再推獨家活動，即日起至7月31日前，每周二、四至「全家」實體店舖使用全盈+PAY繳納燃料費，單筆金額滿4,500元以上，贈50元全家購物金，每日限量500組。

此外，暑假為出遊旺季，登山戲水更是熱門行程，全盈+PAY聯手富邦產險，推出投保享優惠活動，即日起至9月30日，於全盈+PAY專屬活動頁投保富邦產險登山險、海域險、國內外旅遊不便險等相關險種，並使用全盈+PAY付款，享全盈+PAY贈10%全盈儲值金回饋。

隨綠色旅遊當道，低碳、環保的自行車旅遊更蔚為風潮，其中彰化田尾公路花園的單車步道更是許多旅客流連忘返的景點之一。為邀請更多民眾成為綠色旅行家，全盈+PAY攜手全家便利商店、微程式於全家田尾金園店共同打造「電輔自行車租用店」，營運時間自每日清晨6點起至晚間8點；租用費率前2小時內，每半小時收費30元，旅客僅需於全家田尾金園店透過全盈+PAY掃碼付款即可借還車輛，提供旅客低碳、便利的綠色出行新選擇。

全家便利商店 停車場 暑假 行動支付

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