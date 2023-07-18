「開放銀行」第三階段來了！35項授權交易 最快明年上路

金管會宣布，開放銀行（Open Banking）第三階段「交易面資訊」將包括存款、貸款、信用卡、支付及手機門號轉帳等5大類交易資訊、共35項授權交易的內容，預計2023年底核備財金、銀行公會自律規範和標準後，最快2024年初、各銀行想與第三方業者（TSP）合作，就可向金管會遞件申請。

最快2024年起，客戶授權下，即可透過銀行與合作的TSP業者，在一個APP整合畫面中，一次查到自己多家銀行、多筆定存並做授權交易，例如轉帳或扣款。

此舉可減少民眾跑動各家銀行網站的時間、手機上再也不用下載一堆銀行的網銀或APP、不用再記繁雜的帳密，更有利做帳戶整合和金融交易，節省時間、提高效率。

銀行局副局長林志吉說，銀行與TSP業者合作要進行到「交易面」，有兩大途徑，一、串接財金公司平台、符合財金Open API技術和資安標準者，2024年初就可遞件申請，二、銀行自己找Partner API（如LINE）者，彈性空間較大，但仍要求Partner API得在一年內，符合財金資安等標準。

林志吉也說，未來各銀行想與TSP業者合作到交易面，銀行業、與TSP的申請審查門檻會比第一階段和第二階段更加嚴格，因涉及客戶資金移轉和交易，資安強化將更重要。

金管會是在2019年敲定三階段做「開放銀行」，第一階段是「公開資料查詢」。到今年3月底，共27家銀行和6家TSP業者合作，以API串接各銀行金融資訊，如民眾可在一個APP中去比較各銀行定存息，平均每月交易筆數超過100萬筆。

2020年底開放第二階段到「客戶資料查詢」，到今年3月底則有16家銀行和集保與遠傳（4904）做合作，客戶可在集保APP中一次查詢自己在各銀行帳戶有多少錢，平均每月交易筆數超過55萬筆。

林志吉說，因前兩階段的查詢量已穩定成長也具規模，今年初洽商財金公司研擬放行第三階段的「交易面資訊」，提供客戶資金交易服務，今年底備查財金和公會規定後，2024年各銀行可依開放的交易授權項目來提出申請。

例如取得客戶同意授權後，客戶可透過TSP的APP導引到各銀行去申請信用卡分期、申請貸款、或是將定存轉活存等35項交易授權內容。