勇於任事的拚命三郎 合庫金董座林謙浩周三告別式

合庫金控（5880）暨銀行前董事長林謙浩於7月2日辭世，享壽64歲，周三將舉行告別式。過去他在第一銀行、第一金控（2892）及台灣企銀任內的時候，業界都知道他是拚命三郎，認真負責，而且嚴謹低調。他奉行16字心法－「心存善念，全力以赴，面對問題，勇於任事」；除自己親身力行之外，並常用來勉勵同仁發揮潛能、超越自我。

林謙浩畢業於國立台灣大學法律系，1984年進入第一銀行任職以來，在第一金控及第一銀行工作長達37年，歷任一銀經營管理處處長、世貿分行經理、香港分行經理、第一金控總稽核及副總經理、第一金證券監察人、第一金人壽保險董事長，並於2018年接任第一金控總經理。業務範圍涵蓋金控、銀行、證券及壽險，資歷完整全面，績效亮眼。2021年擔任台企銀（2834）董事長，2年內勵精圖治、導入新制度、新願景，讓台企銀改頭換面，獲利屢創新高，寫下台灣銀行業眾所稱道的傳奇佳話。2023年6月由台企銀轉任合庫金控暨銀行董事長，更期盼帶領合庫跨越挑戰，再創高峰。

林謙浩是公股行庫中少數具有法律人背景的董事長，特別重視法令遵循制度。他表示，守法精神是企業永續經營的根本；一家銀行經營不善，甚至倒閉，往往都是因為沒有遵循相關法令規定的結果。在合庫董事長的交接典禮上，林前董事長特別期勉全體同仁，一定要做好法令遵循與風險管理的工作。

此外，林謙浩提到，他在擔任一銀前董事長黃天麟的秘書時，黃天麟給他的「銀行家」價值觀，更讓他銘記於心。不同於銀行員只專注於獲利，銀行家還看到責任，並對員工和股東負責，全力以赴。銀行應該是具有社會責任的企業，必須在符合公益的前提下，才能追求業績與利潤的成長。

這些健全的金融價值觀及寶貴的實務經驗，讓合庫員工對於林前董事長都非常地敬佩與懷念。雖然林前董事長在萬般不捨中提前離席，但相信未來在林前董事長的大願大愛下，合庫的同仁定能從他的提示與期許中獲得啟發，開創璀璨的新局。