銀行阻止詐騙 緊盯七態樣

詐騙集團騙取民眾的血汗錢有各種手法，還會教民眾到銀行匯款時，要怎麼應對銀行員的詢問。警政署近來密集分批找各銀行開會，在會中向銀行曝光最常見的七種詐騙說詞以及態樣。

警政署根據過去的詐騙案件， 彙整出六大常見的詐騙藉口，包括買房、投資、裝潢費、借貸、買車、買精品等六大名目，另外，民眾若在臨櫃時一直盯住手機、也會被懷疑在接受詐團的指引，警政署要求銀行務必提高警覺。

警政署刑事局長李西河之前和多家銀行開會時直言，連他都有朋友遭投資詐騙六、七千萬元。銀行主管轉述，李西河在與銀行開會時指出，以往詐騙都是購物型詐騙，金額只有幾萬元，現在詐騙以投資詐騙居多，動輒上千萬元。因此警政署密集與銀行開會，共同打詐。

警政署提醒銀行，面對民眾說出的這六種藉口，必須交待臨櫃人員繼續往下追問細節。舉例來說，若民眾說要買房，銀行員要進一步追問包括區域、建商、樓層、坪數；倘若是要裝潢，就要問到店家名稱與裝潢內容，借貸時則會被核對匯款的兩造雙方，在年紀或各種身分比對上，是否對稱。

如果說是為了買車而匯款，則要問客戶要買的車子的廠牌、年份等資訊，包括匯款用途若是買精品，則精品的品牌、店家資訊等，也會被要求提供。若民眾只說想買車、買精品，但關於品牌、店名等全都語焉不詳，此時就是「有鬼」。

倘若民眾匯款目的是投資，這時，若匯款對象是個人帳戶，也有疑似詐團的可能；倘若聲稱匯款目的是「借貸」，例如借錢給朋友，這時若雙方在年紀、職業、地緣等基本資料「不相容」，就會被判定是人頭戶匯款。

銀行打詐更進一步擴及網路銀行、行動銀行。行庫主管指出，尤其是七十歲以上的老人家，從來都沒用過網路銀行，但突然跑來跟銀行申請網銀，這個時候銀行就會懷疑其動機。

行庫主管也指出，包括求職、銀行信貸、或跨區開戶，現在也經常被人頭戶當作開戶藉口，人頭們經常聲稱因為要求職，因此要開薪轉戶，或是要借信貸，被銀行要求開立帳戶等理由，現在銀行在臨櫃關懷時也會提高警覺、詳加盤查。另外，若民眾在工作地、居住地之外的其他地方開戶，這類型的跨區開戶，也會讓銀行高度警覺。