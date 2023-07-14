睽違兩年 KPMG攜手證交所、台北101重啟愛市集公益活動

睽違兩年，KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（14）日與臺灣證券交易所、台北101、野村投信攜手合作舉辦第11屆「愛市集：1+1好事集，讓愛擁抱你」公益活動，邀請20家庇護工場、社福團體及社會企業一同響應。

台北市勞動局長高寶華也出席這場盛會，與主辦單位證交所副總經理趙龍、台北101董事長張學舜、野村投信總經理白曼德 （Eddy Belmans）、副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）、KPMG安侯建業執行長吳麟及自閉兒社會福利基金會董事長王美琦等人共同進行開幕儀式。

吳麟表示，愛市集已邁向第11年，雖過去兩年在疫情影響下，事務所仍堅持舉辦所內線上愛市集，邀請同仁們愛心響應支持，而社福機構與社會企業持續依然因疫情、大環境，面臨許多挑戰。今年能重啟實體活動，最感謝台北101大力支持。

吳麟表示，愛市集公益活動10年來已幫助至少151家社福機構與社會企業單位，累計公益銷售金額更是超過710萬元，相信今年公益銷售一定能再度創下佳績。

證交所表示，今年是第六年參與愛市集，秉持在地社區參與精神，積極宣傳邀請同仁踴躍響應，幫助弱勢族群。

張學舜表示，台北101持續透過場域的策展向國人以及國際展現台灣的人文與美好，愛市集其實也是一種形式的策展，台北101很榮幸參與，作為台灣最重要的地標，希望能持續發揮影響力，為社會帶來更多正向的改變，展現台灣最美的文明。

白曼德表示，愛市集匯集多家社福團體，讓在台北101大樓與週邊的上班族及民眾得以就近購買優質實用的商品，同時對公益活動盡一份心力，是相當具有意義的活動。今年野村投信有近30位同事自願擔任攤位志工，希望助愛市集再創佳績。

KPMG志工隊則由永續長于紀隆率隊，陪伴第一社會福利基金會永愛發展中心、財團法人天主教光仁社會福利基金會北大學勤、南海發展中心及萬大社區家園的院生一同至101觀景台參觀。