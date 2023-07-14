健和興第2季每股純益達1.06元 較上季獲利成長逾20%
端子廠健和興（3003）今（14）日公布自結6月份營收達3.85億元，較上月微幅成長，第2季營收達11.21億元，較去年同季小幅衰退，較上季成長5.90%，累計今年1-6月營收達21.79億元，較去年同期小幅衰退。
健和興今年6月自結營業淨利為6,599萬元，較上月相當；6月稅前淨利為1.06億元，較上月大幅躍升近70%，創今年單月新高，主要受惠於美金升值，認列外幣評價未實現利益2,052萬元。
健和興第2季自結營業淨利為1.99億元，較上季成長3.74%；第2季自結稅前淨利為2.53億元，較上季成長30.56%，第2季自結稅後純益為1.65億元，較上季成長22.34%。
健和興累計今年1~6月自結稅前淨利為4.48億元，累計1~6月自結稅後淨利為3億元。 以目前實收資本額15.57億元計算，6月每股稅後純益（EPS）為0.40元，第2季自結每股稅後純益為1.06元、累計1~6月自結每股稅後純益為1.91元。
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