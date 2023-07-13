債券投資大戶「綠巨人」重出江湖 連兩月登上買債王寶座

債券投資大戶「綠巨人」重出江湖。櫃買中心公布最新統計，6月中華郵政買超債券75.46億元，連兩月登上金融機構「買債王」寶座。除中華郵政外，台新銀行（5848）、元大銀行（5852）、渣打銀行與兆豐票券也依序擠入前五大，不過單月買超金額均低於50億元。

觀察櫃買中心數據，6月除中華郵政加碼債券75億元外，民營銀行台新、元大也分別買超近47與45億元，分居第二與第三大。外商渣打銀行則是買進近40億元的債券，兆豐票券買超近29億元，拿下第四與第五名。

擁有龐大資金的中華郵政，在債市具有「喊水會結凍」、左右行情的能力，因而有了債市「綠巨人」的封號。中華郵政在今年5月、6月均為國內債券買超冠軍，不過買超金額相較於過去幾年動輒逾百億元規模已見縮小，今年5月中華郵政買債約56億元，6月則是75億元。

6月債券買超前十大金融機構，還包括第一銀行、永豐銀行、華南銀行、玉山銀行與臺灣銀行，單月買超金額介於20~29億元之間。

中央銀行6月15日召開理監事會議，宣布利率按兵不動，終止連五漲，但對於未來利率是否就此躺平，央行總裁楊金龍並未把話說死，強調將會根據通膨等數據，決定是否有必要再升息。

儘管央行暫停升息，但觀察6月金融機構債券買賣超統計，銀行、票券公司等暫時未見大舉加碼債券，顯示對國內利率走勢看法仍相對保守謹慎。

櫃買中心數據顯示，6月債券賣超前五大機構清一色為證券商，其中，凱基證券賣超180.69億元、為金融機構裡的「賣債王」；元大證券賣超146億元緊追在後，富邦證券賣超109億元、排名第三。

元富證券與永豐金證券，6月分別賣超債券86與77億元，為賣超第四與第五大。

另外，賣超債券前十大金融機構，還包括群益金鼎證、台北富邦銀行、國泰證券、國泰世華銀行與統一證券，賣超金額介於43與68億元之間。