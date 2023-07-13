出國解封旅遊險投保爆大量 產險旅綜險投保比年增近6倍

金管會今日公布最新統計顯示，由於旅遊熱潮帶動網路投保爆大量，國內的產險、壽險公司的總件數281.02萬件，更已超越去年同期的水準，亦即已超越先前因為防疫險投保熱潮所帶動的業務量，至於總投保金額20.51億元，已快追上去年同期的20.73億元，預計7月就會超過去年同期水準。

而在網路投保上，目前仍以產險在機車、汽車、旅綜險等帶動之下，今年上半年投保總件數為239.19萬件，投保金額17.91億元，都遠超過壽險業的網路投保水準。

產險業的網路投保方面，前三大依序為機車、汽車、以及包括旅遊不便險在內的旅綜險，投保件數在今年上半年分別為65.6萬、44.06萬、41.78萬件，其中，旅綜險比起去年同期僅6.65萬件，在疫情解封的出國旅遊熱潮激勵之下，今年較去年同期大增近6倍。

金管會統計顯示，上半年網路投保業績最好前三大產險，分別為富邦，新安東京，國泰，最好的壽險前三大，則包括國泰，台灣人壽，富邦人壽。

若以壽險業來看，網路投保人氣最夯的前三名，全與旅平險有關，依序為純旅平險，而附加實支實付傷害醫療險，或是附加海外突投疾病的醫療健康險，則分居第二、三名，但附加實支實付傷害醫療險的買氣，已與純旅平險旗鼓相當，上半年投保件數分別有16.18萬、15.42萬件，附加海外突發疾病醫療險的件數則8.8萬件，而若和去年同期相較，壽險公司的網路投保在旅平險帶動下，件數已較去年同期大舉成長超過2倍。