元大金控連續五年舉辦供應商大會 採購決策納入永續指標強化資安意識
因應金融服務科技數位化趨勢，金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範，已成為不可忽視的議題。元大金控（2885）透過多元化的議題與供應商議合，以利供應商接軌永續新趨勢，7月12日舉行今(2023)年度第二場供應商大會，以「資安行動方案-供應商資安管理」為題，分享相關實務作為，透過經驗交流提升供應商的資安意識。
為強化供應鏈韌性，響應國家政策及參與全球低碳轉型進程，元大金控以《供應商永續採購指南及指引》等氣候規章為核心，響應聯合國永續發展目標「SDG12 負責任之消費與生產」，致力打造永續金融生態系，每年進行供應商評鑑，本次共有5家獲得供應商評鑑「A級」的合作夥伴，獲獎之一的和泰興業股份有限公司於會上分享空調碳中和應用經驗，達成節能減碳的目的。
元大金控於永續供應商管理中，持續優化供應商自評機制，評估面向分為人權、勞工實務、消費者、誠信經營、環境，以及健康與安全六大類別，去年針對22家高風險供應商提供精進建議，落實採購風險管控。元大金控為建置完善的「永續採購流程」，2022年各子公司皆導入ISO 20400永續採購指南並取得驗證，以系統化管理永續採購流程，將永續觀念全面落實於採購流程中。
元大金控持續攜手利害關係人投入ESG作為，響應天下雜誌「為淡水河做一件事」環境倡議活動，推己及人邀請供應商夥伴們一同加入簽署淡水河公約，本次逾50家廠商成功簽署及完成宣告。元大金控力行體現「成為國際永續標竿企業積極為後代推動更好的未來」的永續願景，帶動供應商夥伴朝永續經營上共生、共好目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言