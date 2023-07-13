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元大金控連續五年舉辦供應商大會 採購決策納入永續指標強化資安意識

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控供應商大會，聚焦資訊服務供應商安全控管議題。(元大金控/提供)
元大金控供應商大會，聚焦資訊服務供應商安全控管議題。(元大金控/提供)

因應金融服務科技數位化趨勢，金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範，已成為不可忽視的議題。元大金控（2885）透過多元化的議題與供應商議合，以利供應商接軌永續新趨勢，7月12日舉行今(2023)年度第二場供應商大會，以「資安行動方案-供應商資安管理」為題，分享相關實務作為，透過經驗交流提升供應商的資安意識。

為強化供應鏈韌性，響應國家政策及參與全球低碳轉型進程，元大金控以《供應商永續採購指南及指引》等氣候規章為核心，響應聯合國永續發展目標「SDG12 負責任之消費與生產」，致力打造永續金融生態系，每年進行供應商評鑑，本次共有5家獲得供應商評鑑「A級」的合作夥伴，獲獎之一的和泰興業股份有限公司於會上分享空調碳中和應用經驗，達成節能減碳的目的。

元大金控於永續供應商管理中，持續優化供應商自評機制，評估面向分為人權、勞工實務、消費者、誠信經營、環境，以及健康與安全六大類別，去年針對22家高風險供應商提供精進建議，落實採購風險管控。元大金控為建置完善的「永續採購流程」，2022年各子公司皆導入ISO 20400永續採購指南並取得驗證，以系統化管理永續採購流程，將永續觀念全面落實於採購流程中。

元大金控持續攜手利害關係人投入ESG作為，響應天下雜誌「為淡水河做一件事」環境倡議活動，推己及人邀請供應商夥伴們一同加入簽署淡水河公約，本次逾50家廠商成功簽署及完成宣告。元大金控力行體現「成為國際永續標竿企業積極為後代推動更好的未來」的永續願景，帶動供應商夥伴朝永續經營上共生、共好目標邁進。

元大金控供應商大會，聚焦資訊服務供應商安全控管議題。(元大金控/提供)
元大金控供應商大會，聚焦資訊服務供應商安全控管議題。(元大金控/提供)

元大金控 資安 消費

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