「凱基鑫觀點」投資論壇 幫助投資人擁抱富資產

凱基證券舉辦「凱基鑫觀點」2023全球趨勢展望論壇，由凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理副總經理阮建銘、財訊雜誌社長謝金河等投資專家，提出多元且具深度的觀點，完整分析下半年國內外經濟發展及資產配置策略，台北、台中及高雄三場論壇場場滿座，近千名投資人到場聆聽，掌握下半年財富增值的機會。

全球股票市場近期進入高檔整理，凱基投顧董事長朱晏民從總體經濟面出發，宏觀分析下半年台、美股行情。朱晏民表示，上半年全球股市強勁上漲，這波行情可說是「跌得愈深，彈得愈高」，市場對衰退疑慮消退為最大主因，而國際資金今年以來大舉積極回補台股和韓股，著眼AI支撐2024年起獲利將大幅增長的前景，而國際資金今年來台股和韓股的淨買入額僅達過去三年最大累計淨賣出額的近兩成比重，這意味著國際資金仍有相當的增持空間；但亦提醒投資人，聯準會的降息門檻甚高、條件遠未成熟，沒有降息美國經濟難以持續性改善，明年衰退的風險不可忽視。

針對下半年的股債資產配置，凱基證券財富管理副總經理阮建銘則以「告別負利率、擁抱富資產」為題，呼籲投資人一定要去理解景氣循環的各項周期，在現今經濟成長放緩、通膨下降的情況下，到底手中持有的投資部分是不是符合市場現況適合的資產；建議投資人在升息即將觸頂至轉降息前，可採取槓鈴式的策略組合，布局全球公債或投資等級債，以短天期債鎖好利，同時加碼中長期債券提高未來資本利得機會；而股票的部分以防禦型、高息低波動類股為主，漸增合理評價成長股，並搭配多元另類資產。

凱基證券落實「以客戶為中心」的價值，陸續榮獲「臺灣客服中心評鑑-金獎」、「金融服務評鑑大賞-服務品質獎」等獎項肯定，期望透過此次攜手財訊舉辦投資論壇，幫助更多投資人精確掌握下半年經濟發展與投資趨勢，持續提供多元完整的產品服務，幫助投資人迎向富足未來。