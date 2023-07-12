非投資等級債券殖利率來到近十年相對高點 法人：經濟放緩 BB 評級勝

台新投信表示，經歷去年激進升息，各天期非投資等級債券殖利率皆來到近十年相對高點，達7%~8%以上，意味目前債券價格相對便宜，在債券折價時進場布局，不僅可以收納具吸引力的收益機會，更有機會掌握後續報酬潛力。此外，非投資等級債與投資等級債兩者間的利差約為300bps左右，當大於300bps，顯示非投資等級債相對較便宜，現在正是投資非投資等級債券絕佳時機，其中，就歷史經驗來看，當經濟放緩時，BB評級債券報酬表現明顯較CCC評級債券勝出，預期未來景氣將呈放緩走勢，BB評級是前進債市的首選。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，現在是投資非投資等級債券最佳時機的三個理由為：一、經濟放緩，債券收益能見度較高；二、殖利率來到高點：經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率紛紛回到近十年高點，十年難得一見的好買點再次浮現，且經驗顯示，於暫停升息期間投資非投資等債券的報酬率可期；三、市場不確定性猶存，債券波動度較股市低：面對市況不明的環境，股市起伏讓投資人吃不消，過去近20年，美國非投資等級債券波動度約為S&P500的一半，美國非投資等級債券相較美股更能穩健地參與市場機會。

就債券種類的選擇上，張瑋芝表示，美國Fallen Angel指數整體平均信評為BB；反觀美國非投資等級債指數平均信評為B；此外，美國Fallen Angel債券過去十年違約率僅0.62％，遠低於一般美國非投資等級債的1.51％；另一方面，美國 Fallen Angel債券由於長期比一般美國非投資等級債有較低的違約率，債息回收達成率較一般美國非投資等級債高；因此，長期來看，美國Fallen Angel債券長期票息報酬亦勝出一般美國非投資等級債。