金管會公布上半年統計 銀行申設分行開業開始牛步化

星展8月即將完成合併花旗銀行消金業務的同時，也在上半年完成裁撤分行。銀行局今日公布統計，今年上半年只有一家銀行完成分行裁撤，這家銀行為外銀星展銀行，對此，銀行局副局長林志吉分析，外銀因為數位化程度高，服務對象的關係，對分支機構的需求，實體需求降低。

銀行局也舉例，像星展合併花旗之後，已允許花旗銀行的客戶，在ATM上可用免收手續費的方式來跨行提領，不影響現有服務。對於普惠金融的評核指標，金管會也表示，除了地區的分行家數多寡之外，也應以每人使用數位帳戶數目變動等指標來綜合評量，會更加客觀。

銀行局也統計，而已准增設分行，但未開張的，108年核准的有1家，目前尚未開，為信合社，另外109年至111年度，已核准尚未開業的，都已延長到113年，目前108年至今，5年銀行的部分已核准24家（分行），9處尚未開業，分屬4家銀行，包括板信、陽信、台中商銀、上海，其中台中商銀有3家未開，另外，已開業為15家。

另外，信合社有13家，已開業3家，未開業10家，分屬6家信合社，花蓮二信、高雄三信，淡水一信、彰化五信，基隆一信、台中二信。未開業的原因，都是和分支機構的確切地點，或要興建行舍。

金管會表示，為維持金融市場穩健發展及金融服務普及性，經衡酌整體經濟金融發展情勢、考量分支機構裁撤情形，並促進城鄉均衡發展及各申請機構財業務狀況，本次核准有限責任彰化第五信用合作社於臺中市增設1處分社。

金管會說明，為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動普惠金融，放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請外，對於金融機構分支機構家數待增加地區的申設，金融機構可隨時申請，且申設條件未有財業務條件限制。金融機構可依其發展策略申請設立實體分支機構，有助於普惠金融願景的落實。

截至112年6月底，本國銀行分行家數計3384處，已快逼近最低點3380處。目前國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17.4處，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。