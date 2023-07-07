台壽子公司中國信託資融 新型態交易「Fula付啦」登場

「Fula付啦」陪你開心一夏！台灣人壽保險股份有限公司旗下子公司中國信託資融股份有限公司（簡稱「中國信託資融」）新型態交易方式「Fula付啦」，攜手燦坤3C推出獨家優惠，到燦坤買3C家電不僅享有商品專屬折扣外，還有最高11%現折回饋金，雙重優惠寵愛消費者。

中國信託資融和燦坤3C兩大品牌結盟優惠活動好評不斷，7月再加碼推出雙重優惠。第一重「天熱宅家開心玩」活動，燦坤特別挑選消暑家電、影音娛樂等相關3C商品，祭出暑期專屬好康，使用中國信託資融「Fula付啦」結帳，可再享消費滿8,000元折抵888元，最高回饋11%現領現折，全台燦坤門市限量500名；消費者只要下載「Fula付啦」APP註冊輸入折扣碼，就能立即取得優惠券折抵，方便又快速。第二重快閃重磅折扣活動，燦坤暑假檔期「7月會員特典」全館下殺5折起，使用「Fula付啦」再享超殺回饋方案，快閃優惠只在7月，詳細資訊敬請關注燦坤活動公告！

中國信託資融「Fula付啦」好康不斷，特別推出7至9月滿額回饋活動，民眾於燦坤3C、德誼數位DATA EXPRESS指定門市、小林眼鏡等合作通路消費滿3,000元現折300元；星和愛漂亮、PGO比雅久機車、聯成教育等指定商店滿20,000元現折2,000元，眾多商家回饋限量提供消費者。「打開Fula打開生活」，操作簡單、使用方便的支付APP「Fula付啦」，為消費者建立新型態消費模式與優質的後支付體驗！