三大動能齊發 國銀前五月獲利2038億創新高

三大動能齊發，使全體國銀獲利再破歷史紀錄。金管會今公布，全體國銀今年前五月的獲利不但以2038億創下史上新高紀錄，35.6%的年增率也創下最高紀錄，主要是由於利息、手續費、投資等三大獲利引擎同步發動締造獲利佳績，至於海外獲利佔比，由於OBU獲利扯後腿，因此僅佔比24.9%，反而是海外分行由於獲利躍進，現在獲利佔比已快和OBU分庭抗禮。

銀行業者認為，OBU主要和中港兩地放款有關，上述數字反映對於大陸經濟前景不明的疑慮，對此銀行局副局長童政彰則分析，可能與升息或境外經濟局勢有關，導致客戶不續借，所以放款減少；至於大陸放款減少，童政彰認為亦與經濟因素的影響而減少，另外獲利也受人民幣貶值因素的影響。

對於上述三大動能引擎，銀行局指出，今年一至五月，利息淨收益2479億（去年同期2360億），這也包括了投資上帳列OCI和AC的固定利息收入，手收865億（去年同期841億）、投資974億（去年同期297億），其中投資更與SWAP收益密切相關。

由於承作SWAP同時也會對利息收入產生減項，但利息淨收益相較去年同期仍增加百餘億，顯示包括放款或是投資債券的息收，都有可觀的貢獻；除此之外，由於放款量增加，五月份的放款量較上月增加1231億，因此使得國銀的平均存放比70.2%，不僅又回到7成以上的水準，而且較去年底增加。

但另一方面，五月統計也顯示OBU獲利及放款持續衰退，今年前五月的OBU獲利較去年同期衰退14.6%，且五月還較四月衰退21.5%，而放款較去年底共衰退891億，且五月再較四月減少314億。

相形之下，其他地區海外分行的獲利及放款量則成長顯著。銀行業者指出，新南向國家與美國仍是主要獲利、放款動能來源，若以獲利來看，今年前五月較去年同期增加65.5%，現在佔國銀獲利比重已超過1成，若合計OBU，整個海外獲利佔比平均約在24.9%。

另一個引人矚目的是週轉金變化，銀行局最新統計顯示，5月較4月增加534億，單月增幅已較先前更大；對此銀行局副局長童政彰指出，目前增幅雖然已回到去年11月的水準，但至於是否代表因為產業訂單、庫存調整結果而使然，仍待觀察，但他也表示，對未來庫存調整去化審慎樂觀。

此外，相較於去年底，不動產放款仍成長2115億，對此童政彰指出，若以成長率來看，不動產放款已來到歷史低點。