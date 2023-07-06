群益金融集團重視群眾利益 「員工視障按摩服務」再出發

群益金融集團一直以「群眾利益」為企業核心價值，致力於關懷員工並為社會盡一份心力。自2014年開辦員工視障按摩服務以來，不僅受到廣大員工熱烈的迴響，更為視障按摩師提供了就業機會。然而於2021年5月因新冠肺炎疫情爆發，這項服務不得不暫停。現在隨著政府防疫政策的降階，我們非常高興地宣布，群益金融集團於2023年7月6日重新啟動員工視障按摩服務，為員工提供舒緩壓力的機會同時照顧社會弱勢族群。

群益金鼎證券（6005）總經理李文柱表示，重新啟動員工視障按摩服務是群益金融集團對員工關懷的承諾，重申對員工的支持和照顧，並致力於提供舒適和健康的工作環境。這項服務不僅提供了視障按摩師就業的機會，也體現了群益金融集團的企業社會責任，關注社會弱勢族群的福祉。

員工的健康和福祉一直是群益金融集團關注的重點，群益希望每個員工都能樂在群益，樂在工作。在快節奏的證券業工作環境中，壓力和疲勞可能會影響員工的身心健康，進而對工作效率產生負面影響。因此，提供員工視障按摩服務是一個重要的措施，可以幫助員工釋放壓力、放鬆身心，進而提升工作效率。

除此之外，群益提供同仁多元福利措施，舉凡員工團體保險、員工及眷屬優惠自費團保、旅遊/結婚/生育/住院補助、員工急難救助貸款、天然災害慰問金等福利，在關鍵時刻給予員工需要的協助，希望身為群益成員都能有幸福的家庭生活。