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攜手企業淨零轉型 永豐綠能融資餘額6月突破千億大關

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行展現綠色行動力，截至今（2023）年6月，綠能相關融資餘額正式突破千億元大關。 照片提供／永豐銀
永豐銀行展現綠色行動力，截至今（2023）年6月，綠能相關融資餘額正式突破千億元大關。 照片提供／永豐銀

永豐銀行展現綠色行動力，截至今(2023)年6月，綠能相關融資餘額正式突破千億元大關；永豐銀行表示，旗下綠能融資服務以協助建置太陽光電廠為主，同時跨足地熱與小水力發電以及儲能裝置等新興領域。永豐也透過碳盤查與查證、能源管理、減碳及永續等四步驟，協助企業汰換耗能設備、買賣綠電或提供綠色存款等多元服務，驅動淨零轉型、建構美好生活。

深耕綠能融資　力挺創能、儲能

永豐銀行表示，今（2023）年上半擔任寶島陽光再生能源集團總額125億元聯貸案的統籌管理銀行，已連續第三年主辦規模逾百億的光電廠聯貸案，亦統籌主辦國內資源回收大廠－可寧衛集團的漁電共生型光電廠聯貸案；累計光電廠融資市占率達三成、合作建置容量逾3 GW（Gigawatt；百萬瓩）、超越1.5座核能發電廠。

一站式綠色金融　共創美好生活

同時，自去(2022)年起，永豐銀行領先同業投入減碳金融服務，透過完整一站式服務，從碳盤查到ESG永續連結貸款等，協助企業淨零轉型。上（6）月則攜手大云永續科技、康舒科技、大亞電線電纜、大創綠能及英國標準協會（BSI）等，陸續於台北及高雄舉辦「淨零先鋒　碳Zero」論壇，與中小企業分享淨零轉型的實戰經驗。

除推動淨零轉型外，秉持「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景，永豐銀行亦針對符合銀級、黃金級及鑽石級綠建築標章的土地開發及建築融資案件，將依取得標章等級與客戶信用條件給予利率優惠，攜手企業夥伴一同落實綠色行動力。

永豐銀行 太陽光電 電廠

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