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金融科技創新年會登場　中信金總座點名這幾家銀行數位轉型特別成功

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中信金總經理陳佳文今（6）日出席2023中國信託金融科技創新年會，致詞時指出，結合科技提供客戶最好體驗，是金融業現階段顯學，過去三年疫情期間，為金融業數位轉型帶來很大向前發展重大效益，完成過去做不到的事情，因此接下來，金融業必須思考「金融科技還可以幫我們做什麼？」

陳佳文同時點名，國際多家金融機構數位轉型特別成功，點名包含美國JP摩根、新加坡星展集團、大陸招商銀行等，

陳佳文說，中信金積極耕耘數位轉型、客戶服務、產品流程、風險管理等，大力推動數位化發展，過去三年疫情期間，為金融業數位轉型帶來很大向前發展重大效益，接下來金融業必須思考「金融科技還可以幫我們做什麼？」

科技業雖然可以提供有效率服務，但永遠無法取代銀行，因為「銀行擁有跟客戶之間長遠關係與信任感」。陳佳文認可說，銀行是一個信任行業，沒有信任，金融科技推動起來將非常辛苦，希望未來業者可一起攜手，推動金融科技發展，為社會帶來更多服務與福利。

金融科技 金融業 中信金

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