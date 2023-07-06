滙豐投信下半年投資展望：新興市場崛起 中印雙星再現

踏入年中，滙豐投信今（6）日發布2023年下半年投資展望與策略，以「不同步調」作為全球宏觀經濟展望的主題，意指各主要市場經濟表現的差異性將日益擴大。西方成熟經濟體仍受到通膨持續和貨幣政策緊縮所壓制，但新興經濟體則受惠於較低的通膨、中國持續開放及美元走弱等因素，將有機會受到青睞。

2023年的投資策略：

滙豐投信說明，隨著經濟前景日益分歧和全球秩序碎片化，投資組合中的國家和區域配置將需要重新部署，不同國家的特殊情況可以轉化為分散投資機遇。在西方，由於經濟面臨貨幣政策限制、衰退和增長前景下調的阻礙，滙豐投信預計未來12個月市場將起伏不定，許多西方經濟體面臨挑戰性的前景，與新興市場形成鮮明對比，因此令新興市場處於較領先的位置。

滙豐投信指出，在步調不一的主題下，觀察逆全球化的環境，複雜而分化的經濟環境創造了不一致的市場步伐，這將為多元投資和追求績效者帶來新機會。展望未來，隨著房地產和勞動市場降溫，西方經濟體的通膨壓力將放緩。同時，市場對於金融穩定性的擔憂，意味著全球央行進一步升息的空間有限。貨幣政策收緊、信貸供應緊縮以及疫情時期的大量儲蓄已消耗，將令美國經濟在年底前展望指向衰退風險，屆時這將消除剩餘的通膨壓力，並讓聯準會有空間開始降息。

滙豐投信表示，西方經濟體的衰退將有可能導致市場前景艱難；反觀亞洲，成長雖受到全球貿易放緩的打擊，但同時也受益於亞洲區域內強勁的經濟復甦。在美元走弱、聯準會轉向的趨勢下，溫和的通膨令亞洲央行有空間放寬貨幣政策，具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持，可維持增長趨勢並提振信心。

留意科技股相對估值已偏高

滙豐投信指出，今年初截至5月底，那斯達克指數上漲24.1%，為過去24年以來排名第七高，自2000年科技泡沫起，那斯達克單年度上漲逾30%僅出現5次。若進一步觀察那斯達克100指數對比羅素2000指數（小型股），相對估值創2000年科技泡沫以來新高；由上述二點來看，必須留意科技股已經漲多的相對估值風險。

在強韌的宏觀趨勢下，亞洲市場具吸引力

滙豐投信投資長韋音如表示，與成熟市場股票相比，亞洲股票具相對價值優勢，因其獲利預期正在出現修正，且開始穩定下來。海外投資者對亞洲股票的持有仍然偏低，顯示外資仍有進一步的購買空間。

韋音如強調，今年下半年印度和中國將是亞洲亮點。尤其印度是宏觀增長的主旋律，因為在消費者支出復甦和服務業強勁的支持下，印度經濟已從疫情中強勁復甦。

同時，印度具有長期「3高優勢」，即高經濟規模、高公債殖利率及高GDP成長率；據統計，印度可望在2027年經濟體規模成為全球排名前3大；而印度10年期公債殖利率約7%，亦是固定收益投資人的關注焦點；印度經濟成長率預計至2030年之前仍可維持GDP年增率6%至7%的成長動能*1，加上印度的人口紅利，有機會再次開展「黃金十年」的格局。

滙豐投信展望下半年，預計印度將維持強勁的成長趨勢，受惠於通縮壓力、政府投資增加以及不斷擴大的補貼計劃，都將是市場的利多訊息。

此外，近年因為美中貿易角力以及疫情造成的供應鏈問題，科技企業巨頭正逐漸將訂單轉至東南亞及印度地區，印度人口約14億，其中青壯年人口佔約4成，2023年預估總人口數將超越中國，印度本身人口紅利對於製造業發展有優勢。自莫迪總理上任以來，印度在政策方面積極推動一系列有利於製造業的措施，同時改善經商環境，顯示在政策支持及經濟成長的背景，這股「印度製造」趨勢，將是印度股市中的成長題材 。

韋音如進一步指出，對於中國而言，鑒於家庭儲蓄率高、房地產市場出現落底跡象與政府支持創造就業機會等，有助於促進中國經濟重新開放及提振內需，具針對性的政策寬鬆和前瞻性財政支持能夠維持成長趨勢。

低通膨將為透過降準或下調基準利率等寬鬆貨幣政策打下基礎。從評價面來看，中國股市相較於歷史水準評價面便宜，觀察滬深300指數，截至5月底12個月前瞻本益比約在11.78倍左右，低於過去15年平均值的14.01倍；而12個月前瞻股價淨值比約在1.5倍，也遠低於過去15年平均值的1.91倍*2。滙豐投信預估，今年中國國內生產總值成長率，應能超越中國政府設定的5%目標。

滙豐投資管理亞洲投資專委主管 Geoffrey Lunt 表示，在當前全球經濟環境下，亞洲固定收益仍對尋求多元化的投資者具吸引力。儘管中國疫後重啟的動力正在減退，但亞洲的整體增長趨勢仍保持穩健。中國方面預料將推出針對性的寬鬆措施以解決信貸需求問題，而促進消費的財政支持政策作用也將發揮重要作用。

他同時說明，在東協國家方面，由於結構性改革、強勁需求、貿易增加，以及中國旅遊重啟，東協地區的經濟前景具吸引力。考慮到東西方增長趨勢的分歧，亞洲債券的回報潛力和具吸引力的收益率優勢明顯。他強調，美元強勢逆轉和利率緊縮週期在今年年中期將會結束，更進一步支持該資產類別。

Geoffrey Lunt進一步指出：「亞洲債券市場目前正受惠於宏觀環境和良好估值的罕見結合。由於亞洲地區通膨水平遠低於西方，經濟增長前景較好，亞洲的違約率應會受到良好的控制。

在美元投資級別債券領域，亞洲債券的利差較美國債券高，且債券質素更好、期限更短。在高收益債券市場中，東盟債券亦具吸引力，主要受到基本因素改善和當地信貸條件放鬆的支持。至於中國房地產市場，則採取選擇性投資策略。最後，穩健的宏觀環境有利於亞洲本地貨幣債券，例如印度等市場便具有貨幣升值和較高收益的機遇。」

總結：重新聚焦2023年的投資策略

滙豐投信說明，隨著經濟前景日益分歧和全球秩序碎片化，投資組合中的國家和區域配置將需要重新部署，不同國家的特殊情況可以轉化為分散投資機遇。在西方，由於經濟面臨貨幣政策限制、衰退和增長前景下調的阻礙，滙豐投信預計未來12個月市場將起伏不定，許多西方經濟體面臨挑戰性的前景，與新興市場形成鮮明對比，因此令新興市場處於較領先的位置。