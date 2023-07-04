獨／大利多！青安房貸息再降一碼 8月起首購族享1.775%破盤價

政府對青年首購房貸族，釋出大利多。據了解，由八大行庫承做的青年安心成家購屋貸款方案將出現大變革，貸款額度拉高、貸款期限與寬限期延長、貸款利率由政府再補貼一碼，政策大利多從2023年8月1日起上路，為期三年到2026年7月31日止。

「新青年安心成家房貸」專案，貸款額度從目前最高800萬、拉高到1000萬元、寬限期從3年再延長到5年、貸款期限也從30年再拉長到40年，最關鍵的是，貸款利率由政府再補貼一碼，一段式青安房貸利率將下殺到1.775%，成為市場最低價。

財政部已連續兩天找八大公股行庫高層開會，今天正式敲定作業細節，該「新青安房貸方案」將在8月1日起上路，不溯及既往也不適用轉貸戶，等於僅適用新貸戶，該政策優惠為期三年。

據了解，央行一路升息後，已讓房貸族本息負擔加重、房價又居高不下，讓首購族更加不敢進場，政府諸多考量下，決議擴大對首購族補貼，青安房貸成政策利多的第一槍。

對青安房貸戶全面擴大補貼，提高貸款額度、拉長寬限期和貸款年限、並再增加補貼，政府加碼補貼一碼後，加計原先行庫補貼半碼，合計補貼利率已達0.375個百分點。

加計政府補貼一碼後，青安房貸一段式利率從2.025%再降到1.775%，二段式的前兩年為1.69%、第三年起是1.99%。申請青安房貸需本人、配偶及子女等都要是「名下無房」的首購族。

若以「新青安房貸專案」最高貸款額度1000萬元、貸款期拉長到40年期，貸款息砍到1.775%來看，比起原先行庫已吸收半碼後的2.025%方案還大降一碼，以本息均攤計算、青安房貸戶每月可省本息1303元，一年省1.5萬餘元。

如上例，若再使用5年寬限期，青安房貸戶前5年只需繳利息1萬4792元，比起本息均攤每月得繳2萬9112元，每月可再少繳1.4萬餘元減輕壓力，但5年後的負擔則會加重。

一家銀行主管說，新青安房貸息降到1.775%後，已比央行地板價2.06%（公教房貸）還低，短期來看，可能會促動青年首購族進場，但需注意的是，該政策利多優惠期僅有三年，三年後、若央行不降息，利率仍維持高檔下，等於青安房貸戶利率得「補回」0.375個百分點，還款本息也會加重，民眾仍得考量自身能力。