黃天牧：金管會將訂定在地化的IFRS永續揭露準則

金管會主委黃天牧今日在出席2023年國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇時明確指出， IFRS永續準則理事會在6月26日已正式發布S1、S2兩套永續揭露準則，並將在2024實施，對此，金管會將跟進：「很快就會對外公布金管會的藍圖！」黃天牧強調，會跟國際同步，會採取「更符合國內產業」的方式，循序漸進的推動，以避免對國內產業造成過多衝擊。

對於金融業及國內產業的永續淨零之路，黃天牧以詩經的「道阻且長，其行將至」來形容，即使道路艱難，只要往前走，一定會達到目標。

黃天牧說明，前者是永續相關的財務揭露，後者是有挑戰性的，是氣候相關的揭露，包括氣候風險與機會對企業價值影響，能加速企業的轉型、引導投資投資，並且可避免漂綠，預計2024年生效。

他也表示，因應2050淨零轉型路徑圖，金管會之後將會繼續推動以下幾個措施，包括上市櫃公司的減碳目標時程、擴大永續經濟活動認定指引範圍、協助整合氣候相關資料平台，建立碳交所、檢視生物多樣與金融穩定的影響。

黃天牧在致辭時揭露金管會在永續金融努力上的五個面向，並在五個面向之下提出各策略，包括：1、展決心：金融業及企業要了解自己的碳排放，更要訂定策略，來揭露永續報告書；2、穩經營：透過情境分析，面對實體及轉型氣候風險，金融業要進行情境分析來穩定營運，例如，銀行及保險公司五月起已要報送情境分析的結果，送金管會進一步評估對台灣及國際的影響，金管會也做了相關的壓力測試，未來會放在對金融機構情境分析中。

3、起作用：透過對話，論壇，引導企業對淨零與永續盡心力，金管會去年已推出永續金融評鑑，將「議合」作為指標，推動上市公司投入永續發展。

4、增投放：金管會統計，國內金融業已對綠電及再生能源共有2.5兆元放款，核准保險業168億投資電廠，金融業已對綠債發行159檔，金額4530億，國內投信發行相關基金規模3358億元，去年12月，金管會亦已推出永續經濟活動參考指引。

5、串資源：已請金融總會建立淨零推動工作平台，包括國泰金也扮重要角色，證交所也成立碳權交易所，而在國際上，金管會亦已派員實地了解其他國家的永續趨勢，參與會議。

黃天牧表示，國際社會近十年來面對很多前所未見，氣候變遷、人口老化、傳統性風險，戰爭，物價高漲，產業鏈重組，這些對各國都是重大挑戰，這之中氣候變遷影響無遠弗屆，過去十幾年來他都會關注氣變所揭露的態樣，短期二年，長期十年所占的風險項目都超過半數，這代表氣候變遷問題愈來愈嚴重，全世界應該要集思廣益如何解決問題，金融業更具舉足輕重的地位，各界希望能用資金影響力，運用來強化企業永續發展，並且用資金來改善環境。

黃天牧也認為，未來十年內，氣候變遷將是對金融監理架構，企業文化策略理念，乃至金融市場發展最重要的議題，他對企業提醒，對氣變的因應：「開始行動永不嫌遲」，今天不做，明天就會後悔。