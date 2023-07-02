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終結連二賣 為何5月壽險業砸千億元買債了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，5月壽險業終結連二賣、估加碼約1028億元債券部位。（本報系資料庫）
據金管會統計，5月壽險業終結連二賣、估加碼約1028億元債券部位。（本報系資料庫）

據金管會統計，5月壽險業終結連二賣、估加碼約1028億元債券部位，壽險業者認為，隨美債殖利率回升、價格下跌，壽險業趁機進場撿便宜，藉以提升新錢收益率，5月金融三業同步買債近2000億元。

壽險業者說，5月美十年債殖利率彈升到3.65%、連BBB等級公司債殖利率都攀升到5.58%，有助壽險業提升新錢收益率，自然讓壽險業5月逢價格低檔、先買一波。

目前已有9家壽險業者做債券重分類，估計壽險業約有9成都列在免評價的攤銷後成本（AC）部位，加上5月美元對台幣貶值0.08%，以一成帳列綜合損益（OCI）及匯率因素估算，5月壽險業加碼約1028億元債券。

5月銀行業續買債769億元、券商96億元，5月金融三業同步加碼債券達1893億元，前五月共加碼債券8266億元，其中仍以銀行業大買6077億元榮登「買債王」，壽險業1908億元次之。

銀行主管坦言，下半年升息屆頂後、SWAP（換匯）收益將減緩，各銀行資金運用將會從SWAP轉做高收息債券，如增加浮動利率債券、布局公司債，存續期也會以五年期內為優先，增加淨利息收入，料下半年銀行業仍會是買債大戶。

據金管會統計，2023年5月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位29兆1872億元、月增0.53%，最大宗是保險業持債市值20兆7506億元，銀行業持債市價則是8兆2659億元。

以評價損益來看，5月銀行業持債評價仍減損1839億元，較4月減損1755億元略為擴大，顯示5月銀行業在股海得意、卻在債券仍陷虧損。

5月底券商業持外幣債水位1,707億元，單月加碼96億元，累計前五月加碼外幣債281億元。

壽險業 債券 銀行業

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