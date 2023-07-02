保險保障有缺口如何補足？壽險業者建議：主約結合附約

經常聽到保戶抱怨「保險種類這麼多，壽險有必要，意外險不能少，醫療險更是不可或缺，到底該買什麼好？」，「我現在預算有限，保險保障缺口該怎麼補才足夠？」在經濟能力負荷有限的情況下，如何兼顧自己的保障需求？宏泰人壽建議可以運用保險主約結合附約的方式，讓保障更加完整，保費亦相對實惠。

人身保險種類繁多，不同的險種又可細分功能各異的保障，想要保險保障面面俱到，保費勢必相應提高。然而個別險種保障項目不同，乍看似乎都有其必要性，在考慮經濟能力負荷及保費預算有限的情況下，更添選擇難度。

對於保戶「選擇困難」的問題，宏泰人壽認為，不論是保險首購族還是手上已經持有保單的保戶，皆可透過專業諮詢或是完成保單健檢後，運用保險主約結合附約的方式來規劃，不僅提高整體保障的完整度，比起購買個別保險主約，其保費亦相對實惠。

宏泰人壽表示，一般壽險顧問在規劃保險的保費及保額時，通常會建議保戶採用雙十原則，亦即保費為年所得的1/10，而保額則為年所得的10倍。在此原則之下，再運用保險主約結合附約的方式，將主約保障不足之處結合另一險種的保險附約加以補強，也就是在壽險主約之外，加上保戶所需要的意外傷害險、實支實付醫療險或是長期照顧險等附約。

這樣的保險購買方式不僅適合保險首購族，也適用於手上已經持有保單的保戶；附約多為定期險，可以視需求增減調整，相當彈性靈活。宏泰人壽以自家保戶的狀況為例，保戶原本為了壽險保障及財務規劃雙重目的而購買利率變動型終身壽險，隨著年齡增長，突然意識到醫療及意外傷害保障的重要性，因此在主約之外，附加了「宏泰人壽醫吉讚醫療健康保險附約（HSD）」、「宏泰人壽每次傷害醫療保險金限額（MR）」。

宏泰人壽提醒，加保附約時所應繳納的保險費乃依照加保時的保險年齡計算，保戶在加保附約時必須清楚了解相關的投保規則，以確保自身的投保權益。