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台灣人壽這保單連5年居網路投保小額終老冠軍 原因曝光

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

用小錢放大保障！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）「新e點愛小額終身壽險」，已連續五年居業界網路投保小額終老商品銷售冠軍，今(2023)年5月金管會再調高小額終身壽險保障額度至新臺幣90萬，光是5月份，投保件數就較前四個月成長一倍，每天不到百元銅板價即可補足保障缺口，低保費高CP值，成為金融業、家管及教育界投保首選。

根據壽險公會統計，2021年每人平均死亡給付為57.3萬元，對許多家庭來說明顯不足，台灣人壽建議透過小額終身壽險補足保障、分散風險。以台灣人壽網投商品「新e點愛小額終身壽險」為例，保費約為一般終身壽險8折，還可搭配轉帳1%折扣，推出以來廣受好評。

根據統計，網路投保小額壽險族群以40至49歲為主；要保人前三大職業分別為金融業（18.2%）、家庭管理（9.2%）與教職員（7.1%），分析主因是金融業相對熟悉小額壽險好處，因此積極投保；家庭主婦／夫常為家庭理財決策者，多為下一代考量選擇小額壽險補足保障；而教職員退休年齡普遍較早，因此退休後的壽險保障規劃較具迫切需求。

為落實普惠金融，金管會今年5月1日再放寬小額終老壽險投保金額上限與投保件數，持續帶動「加保」風潮，5月份台灣人壽網路投保小額壽險新契約件數，較前4月翻倍成長，保費收入提高93%；其中有超過5%老客戶保額由70萬調升至最高保額90萬。此外，網路投保不受時間、空間限制，非常適合有經濟考量或工作忙碌的民眾，而且保費比線下更優惠。以39歲新手父親為例，投保20年期、保額90萬元「新e點愛小額終身壽險」，附加一年期保額10萬元「e點愛小額傷害保險附約」，總共年繳25,901元，搭配活存帳戶轉帳再享保費折抵優惠，平均每日保費71元，不到百元銅板價，即可完善各方面保障需求。

民眾7月1日起至台灣人壽網路投保專區投保「新e點愛小額終身壽險」，還有機會獲得LINE POINTS 2000點或多品牌通用禮券2000元。

壽險 台灣人壽保險 保費

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