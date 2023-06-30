重啟併購案？國票金：安泰銀或其他標的都是努力目標

國票金控（2889）今（30）日舉行法說會，由新任總經理陳冠舟主持，也是他上任以來首次露面。面對法人關注，國票金何時重新啟動併購安泰銀（2849）？國票金回應，新任董事會將尋求可能共識，安泰銀或是其他標的銀行都將是努力目標。

至今年5月底，國票金每股稅後盈餘0.25元，5月底每股淨值11.14元。陳冠舟指出，前五月稅後純益8億6,133萬元，較去年同期成長10.86％。

國票金以票券業務為主，受到升息變動影響，法人今日會中同步關注，美國升息利率到頂，對外幣債券養券業務衝擊影響？

國票金指出，今年債券業務中的外幣債券因美元殖利曲線持續倒掛，不利養券收益，顛覆過去外幣債養券利差挹注金控獲利情形。例如，過去利差可以賺200、300點，現在利差是倒著養。

伴隨第二季升息步入尾聲，國票金控表示，子公司伺機回補置換優質債券，逢高增持流動性佳以及具有避險功能的美歐公債，以及資信佳的新興市場主權債，持續進行部位置換，拉高收益率，強化外幣債資產品質，兼顧資產品質與提升收益率，同時逐步調整授信結構，利差逐漸擴大，金融資產評價與處分利益的挹注下，前5月稅後盈餘較去年同期成長10.86%。

雖然養券收益受影響，但根據歷史經驗，美債殖利率倒掛曲線不會持續太久。陳冠舟指出，國票所持有的台外幣債券投資組合均為投資等級債券，信用質量佳，隨升息接近尾聲，外幣債券將苦盡甘來，已反映於外幣債券評價利益的回升，另外授信利差則是持續擴大，收益顯著增長，而資本市場的操作利得，不論債市及股權商品，對今年獲利均有明顯貢獻。

除了持續優化債券投資組合，同時也維持票券業務成長動能。國票金表示，今年票券業務收益較去年同期成長，子公司國際票券將持續擴大參與綠能融資、聯貸案以及永續連接指數FRCP業務。

國票金指出，國際票券下一階段授信重點，要開發危老都更，將更積極參與大型都更以及危老重建聯貸案。

證券子公司方面，經紀業務收益為主要獲利來源，經紀業務市占率2.04%，其中融資券業務市佔率亦較去年成長。自營及承銷業務績效，較去年提升，新金業務近年來為國票證券獲利之主力。

由於台股市場投資生態丕變，財富管理多元商品及數位金融的發展成為兵家必爭之地，證券子公司一方面維持經紀、自營及新金等業務穩定的獲利，成立數位金融專責部門，提供客戶高頻交易、策略交易及數位金行銷等服務平台，是未來業務成長的動能。

創投子公司受惠於全球解封後概念股行情，評價及處分利益，對於金控公司今年的損益表上有顯著的貢獻，未來營運策略，將善用集團企業金融及資本市場服務資源，提供客戶完整金融服務為發展利基與重點。