銀行業者搶餐飲商機出新招 提出秒殺餐廳包場優惠

吃貨手刀準備！兆豐銀行看準疫後民眾外出用餐意願升高，許多吃到飽名店每逢開放訂位就會瞬間秒殺，讓不少網友哀鴻遍野，因此特地在父親節前夕包下饗賓餐旅集團旗下最高等級的吃到飽餐廳「饗饗INPARADISE」，提供擁有46樓絕佳視野的信義店7月30週日中午熱門時段，兆豐卡友只要今年有任一筆的刷卡消費記錄，就能在7月3日下午2點上兆豐官網登錄卡位。

兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲表示，為了搶攻卡友的「心佔率」，每次規劃行銷活動都會因時因地制宜，尤其對於喜愛秒殺名店的饕客來說：「回饋刷卡金的傳統做法，遠不及直接幫他們卡好位置，讓卡友能在一位難求的餐廳中大快朵頤！」

因此這回直接包下一般家庭都方便的假日中午時段，並開放各類桌型，包括2人、4人、5人到最多10人桌，讓卡友們可以依據家人數量彈性選擇，直接優先訂位。

兆豐最新統計顯示，在餐飲通路簽帳續飆高之下，五月刷卡金額及筆數皆破100%。對此兆豐銀行分析，疫後餐飲業復甦力道持續升溫，加上五月母親節、六月端午連假的接連助攻，不少連鎖餐飲集團業績紛紛再創新高，同樣的消費動能也反映在發卡銀行數據上。

根據兆豐銀行統計，今年一到五月餐飲通路的累積簽帳金額已較去年同期成長逾五成（54.09%）、筆數更成長近八成之高（79.37%）；若單看五月份的同期成長更驚人，簽帳金額大漲超過118%，筆數則成長120%，面對七月即將開始的暑期出遊朝，兆豐也預估整體餐飲簽帳將再創新高，後市可期。