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新光、上海、華南三銀行主辦 飛宏科技集團30億元永續聯貸

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
飛宏科技、馳諾瓦科技暨馳諾瓦新加坡「等值新台幣30億元永續連結銀團貸款」簽約，右起華南銀行副總張炳輝，上海商銀總經理林志宏，飛宏科技董事長林中民；新光銀行董事長李增昌，馳諾瓦科技董事長林飛宏。圖/上海商銀提供
飛宏科技、馳諾瓦科技暨馳諾瓦新加坡「等值新台幣30億元永續連結銀團貸款」簽約，右起華南銀行副總張炳輝，上海商銀總經理林志宏，飛宏科技董事長林中民；新光銀行董事長李增昌，馳諾瓦科技董事長林飛宏。圖/上海商銀提供

由上海商銀（5876）與新光銀行、華南銀行共同統籌主辦飛宏科技（股）公司、馳諾瓦科技暨馳諾瓦新加坡「等值新台幣30億元永續連結銀團貸款」，已成功完成募集，此筆銀團貸款依據全球永續性報告書協會（Global Reporting Initiative, GRI）所出版永續性報告準則，將永續連結相關指標納入銀團貸款條件設計，鼓勵客戶達成ESG目標。

本次銀團規劃於貸款條件加入ESG檢核指標，包含飛宏科技（2457）（台灣部分）溫室氣體總排放最近年度較更前一年度減少3.0% （ 含）以上，飛宏科技（台灣部分）用水強度最近年度較更前一年度減少3% （含）以上，及飛宏科技前一年度公司治理評鑑排名級距為6%至20%（含）以上】，以每年飛宏科技經第三方專業機構認證之永續報告書為檢核基礎，若指標達成即可享受利率減碼優惠。

期望透過上海商銀、新光銀行、華南銀行等授信銀行團力量，為顧客提供永續行動的資金，成為客戶邁向永續發展的最佳夥伴。

飛宏科技於1972年成立，迄今逾50年，2001年9月股票上市，現為全球電源供應器領導廠商，生產之電源供應器廣泛應用於智慧型手機、乙太網路供電器、醫療器材等。

12年前飛宏科技投入電動車充電樁之綠能領域發展至今，電動車能源事業群已成為台灣唯一經石油巨擘殼牌（SHELL）認證全球五大充電樁業者外，亦為亞洲第一家發表360KW快速充電樁業者，目前更發展至480KW極速充電樁，亦是台灣業者中優先取得「EV Ready」認證的廠商。

飛宏 充電樁 華南銀行

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