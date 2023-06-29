台新銀攜手跨國跨業夥伴 達成2050年永續淨零目標

由台新銀行所設立的創新金融實驗室，利用其金融集團的優勢與多家跨產業商戶夥伴展開多項合作，藉此模擬未來永續金融生態圈藍圖，增加金融產業對於社會的公益性。

在全球永續淨零的議題下，台新銀行攜手DOMI綠然，邀請日本、泰國近20位產業界外賓，進行金融科技與在地永續的交流，議題橫跨金融(Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)、教育(Taksin University)與社會企業(GLOCAL Center、NISE Corp)等，透過借鏡彼此經驗，為全球2050年淨零碳排願景努力。

台新銀行與DOMI綠然自2018以來推動「點亮無窮希望」，關注能源弱勢家戶困境，為家戶更換節能燈具，減少電費開支與碳排放量，近年更將此經驗設計成為全球示範模組，分享並移植至各國；台新銀行以領航者角色向國際夥伴分享這五年的合作經驗與成果，並針對日趨嚴峻的氣候議題進行交流。

今年台新銀行持續攜手信用卡客戶、商戶三方，鼓勵信用卡卡友轉換信用卡數位帳單，如卡友在8月31日前完成轉換並於指定的友善環境商家消費，登錄享刷卡金最高50元，台新銀行也會共襄盛舉，將民眾而節省的紙張費用，持續提撥支援能弱勢，打造永續共榮的環境。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，繼2022年台新金控（2887）三十周年，為持續響應全球淨零目標，於去年底代表台新銀行信用卡卡友於淡水林地種植1,000棵樹，更在當年度獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」、TSAA臺灣永續行動獎肯定；今年台新銀行也於「6/29國際熱帶日」加入Mastercard無價星球聯盟，在被稱為地球之肺的亞馬遜熱帶雨林等全球18個地點落實植樹復育計畫，提倡台新銀行指定信用卡卡友於精選綠色商店/交通運具刷卡消費，台新銀行與Mastercard將代表卡友陸續種下25,000棵樹，從台灣放眼全球，帶領卡友一同朝凈零目標前進。