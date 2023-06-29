快訊

全是烏龍？板橋私幼餵藥案 新北檢：報告出爐巴比妥47種毒物均未檢出

獨╱避火車對撞！市府將拿北農董、總 農委會可望取3席常董

禁塑令擴大！8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

台新銀攜手跨國跨業夥伴 達成2050年永續淨零目標

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行著眼全球環境社會議題，交流跨國跨業夥伴，攜手達成永續淨零目標。台新銀行／提供
台新銀行著眼全球環境社會議題，交流跨國跨業夥伴，攜手達成永續淨零目標。台新銀行／提供

由台新銀行所設立的創新金融實驗室，利用其金融集團的優勢與多家跨產業商戶夥伴展開多項合作，藉此模擬未來永續金融生態圈藍圖，增加金融產業對於社會的公益性。

在全球永續淨零的議題下，台新銀行攜手DOMI綠然，邀請日本、泰國近20位產業界外賓，進行金融科技與在地永續的交流，議題橫跨金融(Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)、教育(Taksin University)與社會企業(GLOCAL Center、NISE Corp)等，透過借鏡彼此經驗，為全球2050年淨零碳排願景努力。

台新銀行與DOMI綠然自2018以來推動「點亮無窮希望」，關注能源弱勢家戶困境，為家戶更換節能燈具，減少電費開支與碳排放量，近年更將此經驗設計成為全球示範模組，分享並移植至各國；台新銀行以領航者角色向國際夥伴分享這五年的合作經驗與成果，並針對日趨嚴峻的氣候議題進行交流。

今年台新銀行持續攜手信用卡客戶、商戶三方，鼓勵信用卡卡友轉換信用卡數位帳單，如卡友在8月31日前完成轉換並於指定的友善環境商家消費，登錄享刷卡金最高50元，台新銀行也會共襄盛舉，將民眾而節省的紙張費用，持續提撥支援能弱勢，打造永續共榮的環境。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，繼2022年台新金控（2887）三十周年，為持續響應全球淨零目標，於去年底代表台新銀行信用卡卡友於淡水林地種植1,000棵樹，更在當年度獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」、TSAA臺灣永續行動獎肯定；今年台新銀行也於「6/29國際熱帶日」加入Mastercard無價星球聯盟，在被稱為地球之肺的亞馬遜熱帶雨林等全球18個地點落實植樹復育計畫，提倡台新銀行指定信用卡卡友於精選綠色商店/交通運具刷卡消費，台新銀行與Mastercard將代表卡友陸續種下25,000棵樹，從台灣放眼全球，帶領卡友一同朝凈零目標前進。

台新金控 信用卡 刷卡

延伸閱讀

玉山黃男州：經濟成長率保2有挑戰 但並非全然沒機會

萬事達卡搶下台灣好市多聯名卡後市占望稱冠？ 他這麼說

沒有大陸帳戶也能行動支付！微信將支援綁定境外信用卡

T1聯盟／台新進場、選秀報名踴躍 錢薇娟：盼不辜負期待

相關新聞

Yahoo奇摩股市App公布 第2季十大爆紅台股榜、五大爆紅ETF榜

2023年上半年進入尾聲，相較於首季市場的大幅變動，第2季在AI、半導體、新能源等話題帶動下，能源股、科技電子類股成為本...

00878搭什麼好？加入這檔債券ETF報酬風險比提升

「百萬人氣ETF」國泰永續高股息ETF（00878）持續受投資人青睞，股價自年初的16.26元，一路上攻至19.28元，...

哈日族快換錢！日圓匯價持續破底 0.2188元下探逾8個月新低

根據台銀牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價下探0.2188元，再創逾8個月新低紀錄，相較今年初，同樣新台幣5萬元的旅費可以多賺...

避免延後退休 疫後退休規畫「3建議」

貝萊德資產管理公司發布，2021年確定提撥制退休調查報告，結果發現新冠肺炎疫情影響許多未退休民眾的退休規畫，包括須提早從退休帳戶中取款、借款的人數增加，甚至必須延後退休。

萬事達卡搶下台灣好市多聯名卡後市占望稱冠？ 他這麼說

萬事達卡（MASTERCARD）今年在兩岸市場業務發展都有重大突破，台灣萬事達卡與台北富邦銀合作搶下Costco好市多聯...

萬事達卡打造高檔聯名餐廳推五感體驗 台灣有望開設

萬事達卡（MASTERCARD）全球執行副總裁兼大中華區總裁常青28日在香港指出，預期下半年通膨趨緩，台灣旅遊高端消費將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦